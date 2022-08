Saints Row: Installationsgröße auf der PS4 und der PS5 bekannt

In etwas mehr als einer Woche wird der von Volition Inc. entwickelte Reboot zur beliebten Open-World-Reihe „Saints Row“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Dank „PlayStation Game Size“ wissen wir schon heute, wie viel freien Speicherplatz wir für „Saints Row“ reservieren sollten. Während das Open-World-Abenteuer auf der PlayStation 4 60,394 Gigabyte an Speicher belegt, profitiert ihr auf der PlayStation 5 ein wenig von der Kompressionstechnik der aktuellen Sony-Konsole. Auf der PS5 werden für „Saints Row“demnach 53,546 Gigabyte an freiem Speicherplatz fällig.

Wie gehabt beziehen sich diese Werte lediglich auf die Launch-Versionen des Spiels. Mögliche Updates und DLCs kämen im Zweifelsfall noch hinzu.

Preload startet in der kommenden Woche

Bei den Arbeiten am Reboot von „Saints Row“ verfolgten die Entwickler von Volition Inc. laut eigenen Angaben das Ziel, der Franchise den Weg in die Moderne zu ebnen und auf der anderen Seite an den bekannten Stärken wie wie dem abgedrehten Humor oder der überzogenen Action festzuhalten. Euer Weg führt in die fiktive Metropole Santo Ileso, in der sich die Saints mit mehreren gegnerischen Fraktionen konfrontiert sehen, die um die Vorherrschaft kämpfen.

„Saints Row ist die Geschichte eines Start-Ups, nur dass es sich bei der Branche, in der die Saints arbeiten, eben um Verbrechen handelt. Erlebe den größten, besten Saints-Row-Spielplatz aller Zeiten; die lebendige Welt von Santo Ileso bietet den Hintergrund für eine riesige Sandbox voller rasanter Nebenquests, krimineller Unterfangen und Blockbuster-Missionen, in denen du dich bis ganz nach oben schießt, fährst und fliegst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Saints Row“ wird am 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erscheinen. Der Preload für Vorbesteller startet am 21. August 2022.

