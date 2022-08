Wreckreation: Erstellt eure eigene Welt in diesem Open-World-Rennspiel ehemaliger „Burnout“-Entwickler

Mit einem ersten Trailer, einigen Bildern und so manchen Details haben THQ Nordic und Three Fields Entertainment das Open-World Arcade-Rennspiel "Wreckreation" offiziell angekündigt.

Im Rahmen des gestrigen Showcases hat THQ Nordic in Kooperation mit Three Fields Entertainment ein neues Open-World Arcade-Rennspiel namens „Wreckreation“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC angekündigt. Einen Erscheinungszeitraum nannte bisher jedoch noch nicht.

Bauen, Rasen und Crashen

In dem neuen Rennspiel wird man die MixWorld erleben. Dabei handelt es sich um ein 400 Quadratkilometer großes Areal, das man selbst erschaffen und formen kann, um danach eine Menge Schaden anzurichten. Jedoch kann man online auch gemeinsam mit Freunden die MixWorld entwerfen, ehe man sich in packende und zugleich chaotische Arcade-Action stürzt.

Auf jeder Straße kann man Rekorde in sieben unterschiedlichen Kategorien aufstellen (Drift, Air, Near Miss, Stunt, Crash, Time, etc), während man in der Welt auch auf leere Plätze stößt, die man daraufhin mit Strukturen versehen kann. Allerdings wird man nicht nur die MixWorld bearbeiten können. Was wäre ein Rennspiel in der heutigen Zeit ohne Fahrzeuganpassungen?

Dementsprechend kann man den Lack, die Reifen, den Motorensound, die Scheiben und mehr anpassen, während man aus den Boxen die Musik von 16 verschiedenen Radiosendern zu hören bekommt. Alternativ kann man auch die eigene Lieblingsmusik streamen.

Weitere Ankündigungen vom THQ Nordic Showcase:

Wenn euch interessiert, was ehemalige „Burnout“- und „Need for Speed“-Entwickler in „Wreckreation“ abliefern, solltet ihr euch den offiziellen Ankündigungstrailer anschauen:

Weitere Meldungen zu Wreckreation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren