Mob Psycho 100: CRX-Weltpremiere der 3. Staffel des Anime-Hits überzeugt mit Humor und Herz

Die Crunchyroll Expo 2022 (CRX) hatte so manches Highlight für Anime-Fans zu bieten, unter anderem auch die Weltpremiere der ersten zwei Episoden von "Mob Psycho 100 III"! Das Finale des abgedrehten Abenteuers dürft ihr nicht verpassen.

Nicht nur die Superhelden-Comedy „One Punch Man“ begeistert zahlreiche Manga- und Anime-Fans weltweit, sondern ebenfalls ein anderes Werk des verantwortlichen Autors ONE: „Mob Psycho 100“. Im Oktober 2022 startet der Anime-Hit bereits in seine 3. Staffel, die natürlich heiß erwartet wird. PLAY3.DE war auf der diesjährigen Crunchyroll Expo (CRX) in San Jose vor Ort und hat sich dort im prall gefüllten Crunchyroll Stage Room die Weltpremiere für euch angeschaut!

Was ihr von den kommenden Abenteuern des jungen Mob und seiner Freunde erwarten dürft und warum ihr die kommende finale Season 3 der übernatürlichen Fantasy-Serie unbedingt im Blick behalten solltet, das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Geister, Yokai und andere alltägliche Probleme

Gemeinsam mit hunderten anderen Anime-Fans warteten wir gespannt auf die CRX-Weltpremiere der ersten zwei „Mob Psycho 100 III“-Episoden und so viel sei vorab bereits verraten: Die Stimmung war ausgelassen und überaus euphorisch. Das lag unter anderem am neuen Opening der Show, das den schlichten Titel „ONE“ trägt und uns sowie die übrigen Zuschauer mit seiner schwungvollen Melodie schnell in seinen Bann zog.

Doch worum geht es in der 3. Staffel des Anime-Erfolgs eigentlich? Nach dem wahrlich bildgewaltigen Showdown am Ende der 2. Staffel wächst inmitten von Seasoning City inzwischen ein gewaltiger Brokkoli aus der Erde, der zwar zunächst für etwas Misstrauen unter den Bewohnern sorgt, doch ansonsten kaum jemanden wirklich zu beunruhigen scheint. Ganz anders sieht es da natürlich mit weiteren übernatürlichen Phänomenen aus, die sich in der Stadt ereignen.

Mobs Boss Reigen ist weiterhin auf den Erfolg seines Geschäfts bedacht und nimmt deshalb noch immer fleißig Aufträge verschiedener Kunden an. Neuerdings sind er und sein junger Schützling bei der Arbeit übrigens auch nicht mehr alleine, denn mit Katsuya Serizawa erhält das Team neue Unterstützung. In der ersten Geschichte müssen sie es mit einem Geist aufnehmen, der einen Mann heimsucht, welcher nie die Konsequenzen für seine Taten übernommen hat und daran zusehends zugrunde geht. Eine Entwicklung, die sowohl Mob als auch Serizawa in ihren Grundfesten erschüttert.

Im nächsten Abenteuer trifft unser Heldentrio auf den Yokai-Jäger Amakusa, der es auf eine Gruppe besonders mächtiger Dämonen abgesehen hat, die die ganze Welt vernichten könnten. Um den Aufstieg dieser bösen Macht zu verhindern, heuert er Reigen & Co. an, damit sie ihm im Kampf unterstützen. Unser junger Protagonist ist mit seinen Gedanken allerdings ganz woanders, denn er hat nur ein bevorstehendes Schulfest im Sinn.

Zu Beginn liefert „Mob Psycho 100 III“ somit genau die Art von Unterhaltung, die Fans des Anime-Hits bereits gewohnt sind. Es ist eine nahezu perfekte Mischung aus zum Brüllen witziger Gags, bei denen Studio BONES („My Hero Academia“) einmal mehr sein komödiantisches Talent beweist, und nahbaren Slice of Life-Elementen, die dafür sorgen, dass wir uns als Zuschauer den Charakteren wirklich verbunden fühlen können. Es ist deshalb vor allem das Herz von Mob und seiner Welt, das die Verantwortlichen in der Premiere hervorragend eingefangen haben.

Handgezeichnetes Animationsfeuerwerk

Dass die Energie des Werks von den beiden übergroßen Leinwänden im Saal direkt auf uns sowie die übrigen Menschen im Crunchyroll Stage Room übergesprungen ist, liegt derweil vor allem an den hervorragenden Animationen. Diese entstehen, wie Studio BONES-Oberhaupt Masahiko Minami in einem zuvor stattgefundenen Panel betonte, übrigens alle noch per Hand und nicht, wie es bei anderen modernen Anime-Serie der Fall ist, digital. Es sei eine aufwändige Arbeit des verantwortlichen Teams, doch eine, die sich angesichts der teils überwältigenden Bilder und begeisterten Zuschauerrufe definitiv auszahlt.

„Mob Psycho 100 III“ lebt dabei, genauso wie die zwei vorherigen Staffeln, von seiner Kombination aus knalligen Farben, tollen Effekten, einprägsamen Details und nicht zuletzt herrlich abgedrehten Actionchoreographien. Hier dürfen sich Anime-Fans und selbstverständlich all jene, die es erst noch werden wollen, auf ein absolutes Highlight einstellen – ein mitreißendes handgezeichnetes Animationsfeuerwerk.

Insgesamt bietet der Auftakt der kommenden 3. Staffel von „Mob Psycho 100“ genau das, was sich viele Fans bereits erhofft haben dürften: Hervorragende Animationen, einen herrlich schrägen und überdrehten Humor sowie jede Menge Herz. Ab der dritten Episode soll die Handlung übrigens deutlich ernster werden und, passend zum langsam nahenden großen Finale der Geschichte, eine andere Richtung einschlagen. Dies versprechen zumindest die Verantwortlichen selbst, die dem zur Crunchyroll Expo 2022 angereisten Publikum einige spezielle Grußnachrichten am Ende der zweiten Folge zukommen ließen.

Darüber hinaus versicherte das Studio BONES-Team, dass sich alle Beteiligten bereits sehr auf das Feedback der Fans zum letzten Abschnitt von Mobs übernatürlichem Abenteuer freuen würden. In einer bis zum Bersten mit Anime-Highlights gefüllten Herbst-Season (Oktober-Dezember 2022) , unter anderem mit „Bleach: Thousand-Year Blood War“ und „Chainsaw Man“, verspricht „Mob Psycho 100 III“ ein besonderer Leckerbissen zu werden, den ihr euch unbedingt vormerken solltet.

„Mob Psycho 100 III“ startet am 5. Oktober 2022 im japanischen TV. Hierzulande werdet ihr die übernatürliche Anime-Serie bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im Simulcast verfolgen können.

Freut ihr euch bereits auf „Mob Psycho 100 III“?

