Genshin Impact: Version 3.0 und kommende Banner enthüllt

Am vergangenen Samstag hielten die Entwickler von miHoYo einen Stream zum nächsten „Genshin Impact“-Update ab. Dabei wurden viele Einzelheiten zu dem neuen Kontinent Sumeru enthüllt und verraten, welche Charaktere auf den Bannern von Version 3.0 enthalten sein werden.

Am letzten Wochenende haben die Entwickler von „Genshin Impact“ eine Menge Details zum nächsten Update 3.0 und den kommenden Inhalten enthüllt. In dem neuesten Stream kamen die Devs selbst zu Wort und erzählten von dem neuen Kontinent Sumeru, das Element Dendro sowie die neuen Charaktere, denen die Spieler auf ihrer kommenden Reise begegnen werden.

Dazu gab es einen kleinen Ausblick auf den Zeitplan für die nächsten Updates. Auch die Wunsch-Banner der kommenden Version 3.0 sind bereits bekannt.

Nächste Updates kommen früher

Update 3.0 von „Genshin Impact“ soll bereits am 24. August veröffentlicht werden. Zusätzlich sollen die darauffolgenden Updates in einem neuen Rhythmus erscheinen. Statt alle sechs Wochen kommen die nächsten Aktualisierungen des beliebten Gacha-Games in einem Fünf-Wochen-Rhythmus. Damit scheinen die Entwickler die Verschiebung von Update 2.7 aufholen zu wollen. Die nächsten Aktualisierungen für „Genshin Impact“ erscheinen zu folgenden Terminen:

Update 3.0: 24. August 2022

Update 3.1: 28. September 2022

Update 3.2: 2. November 2022

Update 3.3: 7. Dezember 2022

Darüber hinaus wurden die Charaktere zweier Wunsch-Banner von Update 3.0 verraten. In der ersten Phase werden die Spieler gleich auf zwei neue Dendro-Nutzer rollen können: den Fünf-Sterne-Charakter Tighnari und die Vier-Sterne-Bogenschützin Collei. Zusätzlich wird der „CEO of GEO“ persönlich auf dem Banner vertreten sein, der Liyue-Charakter Zhongli. In der zweiten Phase gibt es auf dem Banner den neuen Dendro-Charakter Dori sowie die bereits bekannten Fünf-Sterne-Charaktere Ganyu und Kokomi.

Wer bei dem ersten Banner mit Tighnari kein Glück hat, wird noch die Chance erhalten, sich den Charakter zu wünschen. Mit Update 3.1 wird Tighnari zum Standardbanner hinzugefügt. Im Laufe von Version 3.0 soll es zudem das Event „Graven Innocence“ geben, mit denen sich die Spieler den neuen Charakter Collei erarbeiten können.

