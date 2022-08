God of War: Mythen von Midgard – Story-Zusammenfassung bereitet auf Ragnarök vor

In weniger als drei Monaten kommt „God of War: Ragnarök“ auf den Markt. Sowohl PS5- als auch PS4-Spieler dürfen dann das finale Abenteuer von Kratos und Atreus in der nordischen Mythologie erleben.

Um auf den Untergang der Götter optimal vorzubereiten, lud Sony PlayStation heute das Video „Myths of Midgard“ hoch. Darin geht Felicia Day (Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin) die Geschichte des „God of War“-Reboots noch einmal durch. Veranschaulicht werden Kratos‘ Erlebnisse durch märchenhafte Grafiken, die aus einem Bilderbuch stammen könnten.

Ein Gott aus einem fernen Land…

Spieler von „God of War“ werden die Story noch genau im Kopf haben: Gleich zu Beginn stirbt Faye, die Frau von Kratos. Gemeinsam mit seinem Sohn Atreus will der Spartaner ihre Asche auf dem höchsten Berg von Midgard verstreuen. So lautete ihr letzter Wunsch. Bevor sie losziehen, steht jedoch ein mysteriöser Fremder vor dem Haus des Vater-Sohn-Duos. Kratos schafft es ihn zu überwinden und zieht anschließend mit seinem Sohn hinaus in die weite Welt.

Auf ihrer Reise durch Midgard müssen Kratos und Atreus es mit verschiedensten Gottheiten und anderen mythologischen Kreaturen aufnehmen. Und auch der für tot gehaltene Fremde ist den beiden dicht auf den Fersen.

Wo es am spannendsten wird, hört die Erzählung auf: Wie geht es weiter mit Kratos und seinem Sohn? Herausfinden möchten das die Spieler natürlich selbst. Die Gelegenheit dazu erhalten Besitzer einer PlayStation am 9. November.

Die Mythen von Midgard:

