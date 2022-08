PlayStation Network: Wird der Service bald auf den PC ausgeweitet?

Mit „Horizon: Zero Dawn“, „Days Gone“, „God of War“ oder „Marvel’s Spider-Man Remastered“ fanden in der Vergangenheit ausgewählte PlayStation-Titel den Weg auf den PC.

Direkt zum PC-Release von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ Ende der vergangenen Woche durchleuchteten Dataminer den Quellcode der PC-Version und stießen zum einen auf Hinweise auf eine eingestellte Multiplayer-Komponente. Dabei blieb es allerdings nicht. Stattdessen sind in den Daten des Spiels zudem die beiden Codezeilen „PSNAccountLinked“ und „PSNLinkingEnttitlements“ zu finden, was darauf hindeuten könnte, dass es auf kurz oder lang möglich sein wird, die PC-Versionen der PlayStation-Titel in irgendeiner Form mit dem PlayStation Network zu verbinden.

Ein Schritt, mit dem möglicherweise Belohnungen wie Ingame-Inhalte freigeschaltet werden können. Im Fall von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ sind beispielsweise mehrere Verweise auf „PSNAccountLinked“, „PSNLinkingEnttitlements“ und „LevelCapExtras“ zu finden.

Offizielle Website wurde kürzlich durch einen PC-Abschnitt erweitert

Dies wiederum lässt vermuten, dass Entwickler Insomniac zwischenzeitlich plante, die Spieler und Spielerinnen mit zusätzlichen Fähigkeitspunkten zu belohnen, wenn diese ihr Spiel mit ihrem PlayStation Network-Account verknüpfen. Aktuell wird spekuliert, dass die PlayStation Network-Verknüpfungen zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet werden könnten. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus.

Allerdings deuteten die vergangenen Monate bereits darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment sein Engagement auf dem PC kontinuierlich ausbauen möchte. So gründete das Unternehmen nicht nur ein neues Publishing-Label, unter dem die PC-Versionen der PlayStation-Titel veröffentlicht werden. Darüber hinaus bekamen die PC-Portierungen vor wenigen Tagen eine eigene Rubrik auf der offiziellen PlayStation-Website spendiert.

Gut denkbar also, dass eine schrittweise Ausweitung des PlayStation Networks auf den PC nur noch eine Frage der Zeit ist. Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

Quelle: Videogames Chroncile

