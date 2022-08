PS5: Japanischer Händler reagiert mit ungewöhnlicher Maßnahme auf Engpässe & Scalper

Auch in Japan sehen sich interessierte Spieler und Spielerinnen weiterhin mit dem Problem konfrontiert, dass zu wenig PlayStation 5-Konsolen den Weg in den Handel finden.

Und sollten neue Konsolen verfügbar sein, kommt es nicht selten vor, dass sogenannte Scalper beziehungsweise Reseller alles daran setzen, sich die begehrten PlayStation 5-Konsolen zu sichern, um sie anschließend zu Mondpreisen auf Plattformen wie Ebay anzubieten. Um Betrügern den Wind aus den Segeln zu nehmen, griff die japanische Handelskette GEO aktuellen Berichten zufolge zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Zum einen wird weiterhin auf das in Japan weitverbreitete Lotteriesystem gesetzt, bei dem nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird, welcher Kunde beziehungsweise welche Kundin in den Genuss einer Konsole kommt.

Nutzer kritisieren die Maßnahmen des Händlers

Damit laut Angaben der Handelskette gewährleistet ist, dass die PlayStation 5-Systeme auch wirklich an interessierte Gamer und nicht an Scalper veräußert werden, kann bei GEO nur dann eine PlayStation 5 erworben werden, wenn gleichzeitig die eigene PlayStation 4 an den Händler verkauft wird. Eine Maßnahme, die allerdings nicht ohne Kritik davonkommt, da viele japanische Spieler und Spielerinnen ihre PlayStation 4 überhaupt nicht verkaufen möchten.

Darüber hinaus gebe es zahlreiche Interessenten, die niemals eine PlayStation 4 besessen haben. Auch wenn die Maßnahme von GEO sicherlich gut gemeint ist, dürfte sie im Zweifelsfall wenig effektiv ausfallen, da sich Scalper problemlos eine gebrauchte PlayStation 4 organisieren und diese anschließend bei dem Händler verkaufen könnten. Ein Punkt, der auch von der Kundschaft kritisiert wird.

Wie lange Händler noch zu Maßnahmen wie Lotterien oder der hier beschriebenen Strategie setzen müssen, bleibt abzuwarten, da ein Ende der Lieferengpässe zumindest in den kommenden Monaten nicht in Sicht sein dürfte. Zwar versicherte Sony kürzlich noch einmal, dass alles unternommen wird, um die Lieferengpässe zu beheben und zusätzliche Produktionskapazitäten zu schaffen, auf den weltweiten Mangel an Halbleitern hat allerdings auch der japanische Elektronikriese keinen Einfluss.

