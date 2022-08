XIII: Die neue Version des Remakes im Gameplay-Trailer

Das Remake von „XIII“ erhält ein Remake: Ende Juni kündigte Publisher Microids ein umfangreiches Technik-Update für den Cel-Shading-Shooter an. Heute dürft ihr schließlich erstes Gameplay bewundern, das die grafischen und spielerischen Verbesserungen demonstrieren soll. Aufgezeichnet wurden die Spielszenen auf der PlayStation 5.

Bildet euch jetzt selbst ein Urteil von den überarbeiteten Gameplay-Szenen:

Verbesserte Grafik und vieles mehr

PlayMagic hat den kritisierten Grafikstil komplett überarbeitet. Damit orientiert sich das Entwicklerstudio stärker am Original aus dem Jahr 2003. Doch nicht nur die Optik, sondern auch der Sound und die Gegner-KI profitieren vom Update. Des Weiteren ändern sich ein paar Elemente der Benutzeroberfläche.

Ebenfalls Bestandteil des Updates ist ein Performance-Modus für die PS5. Dadurch sind Current-Gen-Spieler dazu in der Lage, die Bildwiederholrate auf 60 Bilder pro Sekunde hochzuschrauben.

Abgesehen von den genannten Verbesserungen gibt es noch einen Multiplayer-Modus obendrauf. Hier können zwischen 2 und 13 Spieler gegeneinander antreten.

Das „XIII“-Remake kam am 10. November 2020 für PS4, Xbox One und PC in den Handel. Wegen der miserablen Umsetzung belegte die Neuauflage später den vierten Platz in der Liste der schlechtesten Spiele 2020. Die wesentlichen Kritikpunkte waren der unpassende Grafikstil, eine schlechte Steuerung und zahlreiche Bugs. All das soll mit dem Remake-Update deutlich besser werden.

Für die Veröffentlichung des thematisierten Updates hat Microids den 13. September dieses Jahres festgelegt. Zusätzlich versorgt wird dann neben den genannten Plattformen auch die Nintendo Switch.

