Assassin’s Creed Infinity: Insider berichtet von zwei Settings und einer baldigen Enthüllung

Im Rahmen des aktuellen "Giant Bomb"-Podcasts fachte der Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb die Spekulationen um "Assassin's Creed Infinity" noch einmal an. So berichtet Grubb sowohl von zwei unterschiedlichen Settings zum Launch sowie einer baldigen Enthüllung des Projekts.

Im vergangenen Sommer machte Ubisoft „Assassin’s Creed Infinity“ offiziell und gab bekannt, dass wir es hier mit einer Live-Service-Plattform zu tun haben, die von Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec kontinuierlich weiterentwickelt und mit neuen Inhalten versehen wird.

Ergänzend dazu erreichten uns in den letzten Wochen regelmäßig Gerüchte zu den gebotenen Settings. Zuletzt berichtete Kotaku beispielsweise, dass einer der neuen „Assassin’s Creed“-Titel, der über „Infinity“ veröffentlicht wird, unter dem Arbeitstitel „Project Red“ entsteht und mit einem asiatischen Setting aufwarten wird. Ob wir es hier wie spekuliert mit einem „Assassin’s Creed“ in Japan zu tun haben, konnte Kotaku nicht in Erfahrung bringen.

Deutlich konkreter wurde im aktuellen „Giant Bomb“-Podcast der Journalist Jeff Grubb, der angibt, dass unser Weg in „Project Red“ in der Tat nach Japan führen wird, wo wir in die Rolle eines Ninjas schlüpfen.

Offizielle Enthüllung im September?

Weiter merkte Jeff Grubb an, dass es sich bei „Project Red“ beziehungsweise Japan um eines der beiden Settings handeln wird, die zum Launch von „Assassin’s Creed Infinity“ zur Verfügung stehen werden. Entsprechen die Angaben von Grubb den Tatsachen, dann könnten wir schon bald erfahren, was es mit der neuen Plattform aus dem Hause Ubisoft im Detail auf sich hat. Laut Grubb soll „Assassin’s Creed Infinity“ nämlich schon bald enthüllt werden.

Einen konkreten Termin nannte der Journalist und Industrie-Insider zwar nicht, denkbar wäre allerdings, dass er sich hier auf das „ganz besondere Assassin’s Creed-Event“ bezieht, das von Ubisoft im Juni angekündigt wurde und im September 2022 stattfindet. Offiziellen Angaben zufolge soll das Event unter anderem genutzt werden, um über die Zukunft der „Assassin’s Creed“-Franchise zu sprechen.

Gut denkbar also, dass die Veranstaltung zudem als Schauplatz für die offizielle Enthüllung von „Assassin’s Creed Infinity“ herhalten wird. Möglicherweise erfahren wir in den nächsten Wochen mehr.

