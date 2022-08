Evil West: Veröffentlichung verschoben und neuer Termin

Mit "Evil West" wurde das nächste Spiel verschoben. Der Launch erfolgt zwei Monate später als geplant, sodass ungeduldige Spieler zumindest nicht bis zum kommenden Jahr warten müssen. In einem Statement richten sich die Entwickler an die Fans.

Der Publisher Focus Entertainment und der Entwickler Flying Wild Hog haben die Veröffentlichung von „Evil West“ verschoben. Nachdem die Unternehmen bisher davon ausgingen, den Titel am 20. September 2022 veröffentlichen zu können, ist nun von einem Release am 22. November 2022 die Rede.

An der Plattformstrategie hat sich nichts geändert. Nach wie vor sollen Versionen für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC (via Steam) zum Kauf angeboten werden.

Bleibende Erinnerung angestrebt

In der Begründung versichern die Entwickler, dass man mit Hochdruck daran arbeitet, die beabsichtigte Vision von „Evil West“ zu verwirklichen und eure Erwartungen zu erfüllen. Doch der Titel erscheint auf fünf Plattformen, darunter mehrere Konsolengenerationen. Dem Spiel den letzten Schliff zu geben, sei entscheidend, um den Spielern „nicht nur gute, sondern auch bleibende Erinnerungen“ zu gewähren.

„Um sicherzustellen, dass das Spiel sein volles Potenzial ausschöpft, haben wir uns entschlossen, die weltweite Veröffentlichung von Evil West auf den 22. November 2022 zu verschieben“, so Focus Entertainment und Flying Wild Hog. „Wir verstehen, dass Spielverzögerungen frustrierend sein können, aber es ist ein notwendiger Schritt, um allen die beste Erfahrung zu bieten.“

Das Team bedankt sich für eure anhaltende Unterstützung und Geduld. Und man sei überwältigt von „der unglaublichen Resonanz, die das Spiel bisher durch unsere Trailer und die Demo, die einige von euch auf der PAX East gespielt haben, erfahren hat“.

Weitere Meldungen zu Evil West:

In „Evil West“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Agenten, der zu den letzten Kämpfern eines geheimen Vampirjäger-Instituts gehört. Nach einer tödlichen Bedrohung steht der Protagonist vor der Aufgabe, die Blutsauger zu bekämpfen und die Menschen bei ihrem Kampf um ihr Überleben zu unterstützen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Evil West“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Evil West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren