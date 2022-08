Fortnite x Dragon Ball: Son-Goku und weitere Serienhelden stürmen die Insel

„Dragon Ball Super“ gibt es jetzt in „Fortnite“. Heute ist nämlich ein weiteres Crossover gestartet, das zahlreiche Inhalte aus der beliebten Anime-Serie einführt.

Son-Goku ist nicht der einzige Charakter, der dadurch ins Spiel kommt: Auch Vegeta, Bulma und Beerus sind ab sofort verfügbar. Jeder davon kann über den Item-Shop erworben werden. Hier sehen wir zum Beispiel das Goku & Beerus Bundle, das 2.700 V-Bucks kostet. Umgerechnet wären das rund 20 Euro.

Zudem sind mehrere exklusive Aufträge und Belohnungen verfügbar. Dafür findet ihr im Menü die Registerkarte „Entfesselte Kraft„. Bis zum 30. August um 10 Uhr nach deutscher Zeit können die insgesamt sieben Quest-Gruppen absolviert werden. Für jede abgeschlossene Aufgabe gibt’s einen Dragon Ball. Sobald ein Spieler alle sieben Dragon Balls freigeschaltet hat, erhält er als Belohnung den Shenron-Gleiter.

Die Kopfgeld-Tafeln wurden vorübergehend durch die Versus-Tafeln ersetzt. Dadurch können zwei Spieler für genau fünf Minuten gegeneinander antreten.

Ebenfalls verfügbar sind thematisch passende Items. Mit etwas Glück findet ihr die Energiewelle Kamehameha und die Überschallwolke. Ersteres eignet sich zum Ausschalten der Gegner, Letzteres für eine schnelle Fortbewegung.

Falls ihr keinen der beiden Gegenstände findet, könnt ihr alternativ Bulma aufsuchen. Sie befindet sich auf einer kleinen Insel vor der Küste im Kame House. Gebt ihr einfach ein paar Goldbarren, um ein Kamehameha oder die Wolke zu erhalten.

Festival gestartet und weitere Events geplant

Ab dem heutigen Tag bis zum 17. September findet übrigens ein Festival zu „Dragon Ball Super“ statt. Startet dafür den Erkundungsmodus und schaut euch bestimmte Episoden der Animeserie an.

Am 18. August startet dann das Turnier der Kraft. In Duo-Runden können die Teilnehmer diese Items gewinnen:

Emoticon „Wütender Vegeta“ Kanji-Bannersymbol von Son-Goku Spraymotiv „Essender Beerus“

Diese Inhalte sind immer noch nicht alles: Am 19. August, also am kommenden Freitag, kann die Dragon Ball-Abenteuerinsel aufgesucht werden. Sie setzt sich aus ikonischen Orten des Animes zusammen und lässt die Spieler in der Kampfarena Tenkaichi Budokai gegeneinander kämpfen.

Schaut euch zum Schluss den Gameplay-Trailer zum „Dragon Ball Super“-Crossover an:

