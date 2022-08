MultiVersus: Black Adam & Stripe bestätigt – Patchnotes deuten einen alten Bekannten an

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wurde am gestrigen Montag die erste Season des kostenlos spielbaren Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ an den Start gebracht.

Nachdem schnell Gerüchte aufkamen, dass wir uns im Rahmen der ersten Season nicht nur auf Rick und Morty, sondern darüber hinaus auch auf den Superhelden Black Adam sowie den durchtriebenen Gremlin Stripe freuen dürfen, wurden die entsprechenden Berichte in der Zwischenzeit von offizieller Seite bestätigt. Konkrete Termine bekamen die beiden Charaktere allerdings noch nicht spendiert.

Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass Black Adam und Stripe genau wie Rick im Laufe der ersten Season und somit in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Passend zur offiziellen Bestätigung von Black Adam beziehungsweise Stripe erreichten uns Gerüchte zu zwei weiteren Charakteren, die auf kurz oder lang den Weg in „MultiVersus“ finden könnten. Zum einen haben wir es hier mit Beetlejuice zu tun, zu dem im letzten Update des Multiplayer-Brawlers mehrere Dialogzeilen gefunden wurden. Selbiges gilt für die Böse Hexe des Westens aus dem im Jahr 1939 veröffentlichten Film-Klassiker „Der Zauberer von Oz“, der hierzulande auch unter dem Namen „Das zauberhafte Land“ bekannt ist.

Da bisher allerdings weder Beetlejuice noch die Böse Hexe des Westens offiziell bestätigt wurden, bleibt vorerst abzuwarten, in wie weit die Hinweise im Code des neuen Updates auf eine baldige Veröffentlichung der beiden Charaktere hinweisen. Möglicherweise erfahren wir in den nächsten Tagen mehr.

„MultiVersus“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S verfügbar.

What’s better than officially kicking off #MultiVersus Season 1? Announcing Black Adam and Stripe are also coming this season. 😏 You’re welcome. pic.twitter.com/vmo3nm8tv5

— MultiVersus (@multiversus) August 15, 2022