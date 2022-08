PlayStation: Hinweise auf einen möglichen PC-Launcher entdeckt

Im Quellcode der PC-Version von "Marvel's Spider-Man Remastered" stießen Dataminer in den vergangenen Tagen auf verschiedene interessante Hinweise. Nun wurden Codezeilen entdeckt, die darauf hindeuten könnten, dass Sony Interactive Entertainment auf kurz oder lang einen eigenen Launcher für die PC-Umsetzungen von PlayStation-Spielen anbieten könnte.

Ende der vergangenen Woche veröffentlichten Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games und Nixxes Software „Marvel’s Spider-Man Remastered“ für den PC. Seit dem Release nehmen sich Dataminer des Quellcodes an und förderten in den letzten Tagen diverse interessante Details zutage.

Unter anderem wurden im Quellcode der PC-Version von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ Hinweise auf eine mögliche Ausweitung des PlayStation Networks auf den PC oder zumindest die Möglichkeit, die PC-Versionen von PlayStation-Titeln mit dem eigenen PSN-Account zu verknüpfen, entdeckt. Bei diesen Plänen scheint es auf lange Sicht allerdings nicht zu bleiben.

Stattdessen wurden in den Codezeilen Verweise auf einen „PlayStation PC Launcher“ aufgespürt, was darauf hindeuten könnte, dass Sony Interactive Entertainment aktuell an einem eigenen PlayStation-Launcher für den PC arbeitet, über den kommende Portierungen angeboten werden können.

Verantwortliche verfolgen ambitionierte PC-Pläne

Aktuell werden die PC-Umsetzungen von PlayStation-Spielen wie „God of War“, „Horizon: Zero Dawn“, „Days Gone“ oder „Marvel’s Spider-Man Remastered“ sowohl über den Epic Games Store als auch Valves Steam-Plattform veröffentlicht, ohne dass ein PlayStation Network-Account oder gar ein eigener Launcher vonnöten sind. Überraschend würde ein eigener PC-Launcher aus dem Hause Sony Interactive Entertainment allerdings nicht kommen.

Stattdessen wies Präsident Jim Ryan vor einigen Wochen darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment seine Präsenz auf dem PC kontinuierlich ausbauen und in den kommenden Monaten und Jahren weitere PlayStation-Titel portieren möchte. Mit PlayStation PC LLC wurde bereits ein eigenes Publishing-Label gegründet, unter dem die PlayStation-Umsetzungen für den PC veröffentlicht werden. Ein möglicher Launcher könnte hier lediglich der nächste logische Schritt sein.

Related Posts

Bisher wollte sich Sony Interactive Entertainment aber weder zu den Hinweisen auf die mögliche PlayStation Network-Verknüpfung von PC-Titeln noch zu den Gerüchten zu einem eigenen PC-Launcher äußern. Daher ist unklar, wie weit die entsprechenden Pläne im Zweifelsfall fortgeschritten sind.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren