Project Bates: Branchen-Veteranen arbeiten an einem Triple-A-Projekt für die PS5

Unter dem Namen Ballistic Moon wurde im Südosten von England ein neues Indie-Studio gegründet, das sich aus zahlreichen Branchen-Veteranen zusammensetzt.

Der größte Teil der Entwickler arbeitete in der Vergangenheit bei den „Until Dawn“- und „The Quarry“-Machern von Supermassive Games. Darüber hinaus sind Veteranen an Bord, die in den letzten Jahren an Produktionen wie „House of the Dead: Overkill“, „Syndicate“ oder „Heavy Rain“ mitwirkten und sich laut eigenen Angaben das Ziel auf die Fahnen geschrieben haben, unter dem Dach von Ballistic Moon an innovativen und unverbrauchten Spielkonzepten zu arbeiten.

Unter dem Arbeitstitel „Project Bates“ befindet sich bereits ein erstes ambitioniertes Projekt in Entwicklung.

Fungiert Sony Interactive Entertainment als Publisher?

Abgesehen von der Tatsache, dass dieses für die PlayStation 5 entsteht und auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird, liegen derzeit noch keine konkreten Details vor. Allerdings ist im Rahmen von aktuellen Stellenausschreibungen von Balistic Moon die Rede davon, dass sich der Titel noch in der Pre-Production-Phase befindet und in Zusammenarbeit mit einem führenden Triple-A-Publisher realisiert wird.

Da einer der Motion-Capturing-Darsteller in der Vergangenheit bei „Until Dawn“ oder „Horizon: Zero Dawn“ mit Sony Interactive Entertainment zusammenarbeitete, wird derzeit spekuliert, dass das Unternehmen als Publisher von „Project Bates“ fungieren könnte. Dies würde für einen PlayStation 5-exklusiven Release oder für eine PC- und PS5-Veröffentlichung des Titels sprechen.

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Project Bates“ zu rechnen ist, verrieten die Verantwortlichen von Ballistic Moon bisher nicht. Da derzeit nach reichlich personeller Verstärkung gesucht wird, können wir aber wohl davon ausgehen, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Dementsprechend dürfte die Präsentation des Titels noch eine Weile auf sich warten lassen.

