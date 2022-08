Rollerdrome: Cinematischer Launch-Trailer und Testwertungen zum Roller-Skate-Shooter

Roll7 und Private Division haben nach „OlliOlli World“ ihr zweites Videospiel auf den Markt gebracht. Die Rede ist von „Rollerdrome“, das euch auf Roller Skates herumballern lässt.

Passend zum Erscheinungstag haben die Verantwortlichen einen cinematischen Launch-Trailer herausgegeben:

Skaten und Ballern im Cel-Shading-Look

Während ihr durch die Gegend rollt und diverse Skate-Tricks ausführt, müsst ihr es mit zahlreichen Gegnern aufnehmen. Es handelt sich also um eine Mischung aus Skate-Spiel und Third-Person-Shooter.

Um euch anständig verteidigen zu können, besitzt ihr zwei Pistolen und später noch weitere Waffen. Zum Beispiel eine Shotgun oder ein Granatwerfer. Egal, zu welcher Waffe ihr greift: Kombiniert eure Skate-Einlagen stets mit Eliminierungen, um möglichst viele Punkte zu erzielen.

Neben dem ungewöhnlichen Gameplay ist der Grafikstil auffällig. Ihr bekommt einen einzigartigen Cel-Shading-Look zu sehen.

Die Handlung erklärt: In einem Zukunftssetting üben zahlreiche Menschen eine tödliche Sportart namens Rollerdrome aus. Hier bekämpfen sich die Teilnehmer auf Rollschuhen in einer Skate-Arena, um ihre Schulden abzubezahlen. Im Mittelpunkt steht die Anfängerin Kara Hassan, die sich in der Rollerdrome-Liga nach oben kämpfen will.

Das spaßige Gameplay weiß zu überzeugen

Auf MetaCritic sind aktuell 28 Testwertungen verfügbar. Davon fallen 25 Stück positiv aus, während die restlichen drei neutral gehalten sind. Eine negative Rezension liegt nicht vor.

Zum Beispiel schreibt WellPlayed (mit 80 Punkten genau im Durchschnitt): „Rollerdrome verbindet den Schwung einer Extremsportart mit der Action eines Third-Person-Shooters und schafft so ein einzigartiges Erlebnis, das all jene ansprechen wird, die gerne auf Highscore-Jagd gehen.“

Laut Push Square (ebenfalls 80 Punkte) kann das Skate-Gameplay problemlos mit der „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe mithalten: „Ergänzt durch einen phänomenalen, farbenfrohen Grafikstil und ein echtes Gefühl für Geschwindigkeit, Fluss und Bewegung, kann Rollerdrome mit den besten Tony Hawk’s Pro Skater-Spielen mithalten.“

PlayStation Universe vergibt 85 Punkte: „Rollerdrome ist ein unglaublicher Arcade-Shooter, der flüssige Bewegungen mit fesselnden mechanischen Loopings kombiniert, die dich dazu ermutigen, mit Leichtigkeit visuell ansprechende Stunts zu vollführen. Ob Sie nun ein Highscore-Jäger sind oder nicht, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß und Rollerdrome ist für jeden Arcade-Shooter-Liebhaber mehr als einen Blick wert.“

Auch Power Unlimited findet das Spiel gut (75 Punkte), kritisiert aber die mangelnde Abwechslung: „Rollerdrome ist ein herrlich chaotisches und befriedigendes Spiel. Das Gameplay stiehlt die Show, der gezeichnete Stil ist einzigartig und das DualSense-System ist eine echte Bereicherung. Allerdings wird das volle Potenzial des Konzepts nicht voll ausgeschöpft. Vor allem der Mangel an Abwechslung hält Rollerdrome davon ab, ein echtes Meisterwerk zu sein.“

„Rollerdrome“ ist ab sofort für PS5, PS4 und PC erhältlich. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Betrag von 29,99 Euro. Wer die Premium-Variante von PS Plus abonniert hat, kann eine Spieltestversion in Anspruch nehmen und diese eine Stunde lang testen.

