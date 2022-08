Saga of Sins: Unheiliges Action-Adventure im Buntglas-Stil angekündigt

Selten haben Dämonen in Videospielen so gut ausgesehen: Das frisch angekündigte Action-Adventure „Saga of Sins“ macht seinem Namen alle Ehre und verlockt mit einem sündhaft schönen Grafikstil. Passend zu den Themen Religion, Dämonen und Blasphemie sieht das Spiel aus, wie auf den Buntglasfenstern einer Kirche verewigt.

Trotzdem geht es in dem deutschen Spiel alles andere als heilig zu: Als rechtschaffener Kleriker verschafft ihr euch Zutritt zum Verstand der Dorfbewohner, um in der Gestalt von vier dämonischen Biestern die sieben Todsünden zu bekämpfen und dadurch ihr Dorf vor einer schwelenden Seuche zu retten.

Saga of Sins: Kirchenglasfenster als dämonische Spielwiese

Dass sich ein Mann der Kirche in Dämonen verwandelt und bei der Verstandsinvasion keinen Unterschied zwischen Unschuldigen und Sündern macht, führt natürlich zu Gewissenskonflikten und setzt damit den Ton für „Saga of Sins“, bei dem ihr euch in mehrerer Hinsicht zwischen Himmel und Hölle bewegt.

Passend dazu lauft ihr durch 2D-Level, die sich auf den schönsten Kirchenfenstern dieser Welt abspielen könnten und mit ihrer besonderen Optik nicht nur Gläubige fesseln dürften. Spielerisch erwartet euch dabei ein Action-Adventure, bei dem ihr durch die vier verschiedenen Dämonen unterschiedliche Fähigkeiten erlangt, die bösen Geister in den Köpfen der Dorfbewohner ausschaltet und verschiedene Upgrades freischalten könnt.

„Saga of Sins“ ist aber auch abseits der skurrilen Optik und der dämonischen Thematiken ein ganz besonderes Spiel: Entwickelt wird das ganze nämlich vom Münchener Studio Bonus Level Entertainment, als Publisher ist das französische Unternehmen Just For Games mit an Bord. Außerdem gibt es finanzielle Unterstützung von behördlicher Seite!

Sowohl das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als auch die FilmFernsehFonds Bayern GmbH greifen in ihre Goldtöpfe, damit „Saga of Sins“ im ersten Quartal 2023 für die PlayStation 4 und 5, die Xbox Series, die Nintendo Switch und den PC erscheinen kann.

Weitere Meldungen zu Saga of Sins.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren