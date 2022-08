Saints Row: Story-Trailer kurz vor dem Launch veröffentlicht

"Saints Row" zeigt sich in einem Trailer. In der neuen Videoausgabe steht die Handlung des in der kommenden Woche erscheinenden Titels im Fokus.

Der Launch von „Saints Row“ steht unmittelbar bevor, was Deep Silver und Volition zum Anlass nehmen, um mit einem Trailer auf die Geschichte des Titels einzugehen. Anschauen könnt ihre euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Im neuen Video zu „Saints Row“ erhascht ihr einen Blick auf The Boss. Er ist ein aufstrebender „Unternehmer“, der die Crewmitglieder Neenah, Eli und Kevin an die Weltspitze führen will und dabei jedes Mittel und/oder jede Waffe einsetzt, um ein kriminelles Imperium aufzubauen.

Hubschrauber und Plumpsklo

Allerdings eröffnet sich ein Problem: Mit den Idols, Los Panteros und Marshall Defense Industries sind drei etablierte Gruppierungen in Santo Ileso ansässig. Und laut Entwickler werden die Saints mehr als nur Diplomatie benötigen, um den Einfluss dieser Crews, die die Stadt beherrschen, zurückzudrängen und Platz für ihre eigene Operation zu schaffen.

„Die kriminelle Welt von Saints Row verlangt nach grenzenloser Verderbtheit und zwingt die Saints, die Konkurrenz durch einzigartige Problemlösungen in die Schranken zu weisen“, so Deep Silver und Volition. „Springt mit dem Wingsuit aus einem Hubschrauber, verwandelt ein Plumpsklo in eine Abrissbirne und sorgt für Chaos, indem ihr einem Freund im Koop-Modus einen Streich spielt.“

Auch allerlei Nebengeschäften können Spieler im Verlauf der Handlung nachgehen und damit zusätzliches Geld verdienen. Und die Boss Factory soll Spieler ermutigen, das Aussehen und die Attribute der zu steuernden Figur zu verändern. „Macht den Boss zu einem adretten, elegant gekleideten Geschäftsmann oder zu einem schmutzigen Landstreicher im Taco-Kostüm, vor dem sich die Kinder von Santo Ileso verstecken“, so die Macher dazu.

Bis ihr selbst Hand anlegen könnt, vergeht nicht mehr viel Zeit. „Saints Row“ wird am 23. August 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC via Epic Games Store und Stadia erscheinen. Einblicke liefert der nachfolgend eingebettete Story-Trailer.

