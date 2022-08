GTA 6: Rockstar soll zu klassischen Singleplayer-DLCs zurückkehren – Gerücht

Rockstar Games arbeitet aktuell an "GTA 6".

Auch wenn der Publisher Take-Two Interactive die laufenden Arbeiten an „GTA 6“ vor ein paar Monaten endlich bestätigte, lassen handfeste Details oder gar die offizielle Enthüllung weiter auf sich warten.

Eine Begebenheit, die Gerüchten und Spekulationen natürlich Tür und Tor öffnet. Für neuen Gesprächsstoff sorgt der als verlässliche Quelle geltende Insider „Tez2“, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass „GTA 6“ über einen langen Zeitraum unterstützt werden soll. Während sich Rockstar Games bei „GTA 5“ aufgrund des kommerziellen Erfolges darauf konzentrierte, den Mehrspieler-Ableger „GTA Online“ ausführlich zu unterstützen, sollen zu“GTA 6″ auch wieder Singleplayer-DLCs veröffentlicht werden.

Laut „Tez2“ könnten wir uns hier unter anderem auf ganze neue Schauplätze oder neue Missionen freuen.

DLC-Planung bereits vor dem Release von GTA?

Der Insider dazu: „Rockstar wird auf die Art und Weise zurückgreifen, wie sie zukünftige Inhalte planten, bevor der Erfolg von GTA Online einsetzte. Die erste Welle von neuen Städten und Missionen, die wir in Form von DLC erhalten, wird definitiv vor der Veröffentlichung von GTA 6 geplant. Und Rockstar wird in der Lage sein, Ressourcen für jeden neuen Titel aufzubringen, an dem sie nach der Veröffentlichung von GTA 6 arbeiten werden.“

Und weiter: „Wenn es um die neuen Städte geht, dann erwarte ich, dass wir zum größten Teil mit instanzierten neuen Städten oder Inseln bedacht werden. Wie Cayo Perico oder im North Yankton-Stil. Auf diese Weise kann Rockstar mit jedem neuen DLC einen neuen Überfall für den nächsten GTA Online-Modus einführen. Wenn wir Glück haben, könnten wir von Zeit zu Zeit eine vollwertige neue Stadt erhalten.“

Wann mit der offiziellen Präsentation von „GTA 6“ zu rechnen ist, steht weiter in den Sternen, da sich in der Vergangenheit weder Take-Two Interactive noch Rockstar Games zu den verschiedenen Gerüchten äußern wollten. Als sicher gilt bisher nur, dass „GTA 6“ neben dem PC nur noch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird, während die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One nicht mehr berücksichtigt werden.

