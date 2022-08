Amy Hennig: Arbeitet ihr Studio für Marvel an Fantastic Four?

Im Oktober 2021 wurde bereits bekannt, dass Amy Hennig mit ihrem Studio Skydance New Media an einem neuen Marvel-Spiel arbeitet. Die Fans glauben, dass es sich dabei um ein Spiel zu den „Fantastic Four“ handeln könnte.

Disney hat kürzlich einen Showcase angekündigt, der am 9. September während der D23 Expo 2022 stattfinden wird. Dabei sollen kommende Spiele der Franchises von Disney und Marvel beleuchtet werden. Wie das Unternehmen verkündete, wird es bei dem Event auch einen ersten Blick auf das Marvel-Spiel geben, dass sich derzeit bei Amy Hennigs Skydance New Media in Entwicklung befindet.

Während es derzeit noch keine Hinweise darauf gibt, um was es sich bei dem Projekt handelt, haben die Fans bereits ihre eigenen Theorien. Sie glauben an „Fantastic Four“, „Ant-Man“ oder aber ein Spiel zu „Daredevil“.

Marvel-Fans glauben an neues „Fantastic Four“-Spiel

Die Theorien um das mögliche Thema des kommenden Marvel-Spiels werden derzeit von einer Folge des „Fatman Beyond“-Postcasts des Filmemachers und Superfans Kevin Smith befeuert. Die spezielle Ausgabe wurde bereits 2021 ausgestrahlt und hatte den Autoren Marc Bernardin zu Gast. Bernardin verriet, dass er schon seit einiger Zeit zusammen mit Amy Hennig an einem Videospielprojekt für Marvel arbeitet.

Smith sagte daraufhin, dass einige Leute im Chat sofort erraten hätten, um welches Projekt es sich handeln würde. Die Vermutungen der Zuschauer waren „Fantastic Four“ und „Ant-Man“, mit einigen Fans, die auf „Daredevil“ tippten. Spulen wir nun vor zu der kürzlich erfolgten Showcase-Ankündigung von Disney, bei dem das Unternehmen verriet, dass es sich bei Hennigs Spiel um ein „Ensemble-Game“ handeln soll. Dies scheinen einige Fans als Bestätigung zu nehmen, dass es sich bei dem Projekt um „Fantastic Four“ handeln wird.

Obwohl man solche Theorien immer mit Vorsicht genießen sollte, scheint die Vermutung zu den vier Superhelden nicht unbedingt weit hergeholt. Der F4-Anführer Reed Richards, alias Mister Fantastic, hatte kürzlich erst einen Cameo-Autritt in einem der letzten Marvel-Filme. Zudem planen Disney und Marvel ein erneutes Reboot der Helden-Truppe für Phase 6 des MCU. Ein neuer Film soll sich derzeit bereits in Entwicklung befinden und am 8. November 2024 erscheinen.

