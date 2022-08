Bau-Simulator: Geht auf Konsolen mit Multiplayer an den Start

Der "Bau-Simulator" kommt auch auf Konsolen mit einem Multiplayer-Modus daher. Was dieser zu bieten hat, wird in einem Trailer verdeutlicht.

Für PlayStation, Xbox und PC wird bald ein neuer „Bau-Simulator“ veröffentlicht, der Spieler gemeinsam an die großen Maschinen lässt. Denn er beinhaltet einen Multiplayer-Modus, der auch auf Konsolen verfügbar gemacht wird und sich in einem Trailer zeigt. Auf den Konsolen bietet der „Bau-Simulator“ innerhalb der Konsolenfamilie eine Cross-Gen-Unterstützung.

Während sich Einzelspieler in den Kampagnen auf beiden Karten des Simulators von einem kleinen Bauunternehmer zum größten Baulöwen der Region hocharbeiten können, haben sie ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel für Multiplayer-Partien zu öffnen. Die hinzugestoßenen „Gäste“ sind Mitarbeiter in der Firma des „Gastgebers“.

Ohne Bezahlung werden sie allerdings nicht auf den Bau geschickt. Denn die Gäste erhalten einen Anteil am verdienen Profit, der ihrem persönlichen Profil gutgeschrieben wird.

Kümmert euch um separate Aufgaben

Die Koop-Spieler können im Verlauf der Arbeiten entscheiden, welche Teile des Auftrages sie übernehmen. So kann ein Spieler die Baustelle vorbereiten, während ein anderer die nötigen Maschinen besorgt. Ebenfalls dürfen sich alle Spieler gemeinsam hinter das Steuer von Baggern klemmen und zusammen das Erdreich ausheben.

Und damit das gemeinschaftliche Gameplay im „Bau-Simulator“ nicht zu einfach wird, erhalten Spieler bei der Annahme neuer Missionen die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Bauauftrags auszuwählen. Er hat nicht nur einen Einfluss darauf, wie viele Teilaufgaben eine Mission insgesamt hat, sondern zum Beispiel auch, wie viel Erdreich zum Erfüllen eines Baggerauftrags insgesamt ausgehoben werden muss oder wie viel Material benötigt wird, bevor ein Arbeitsabschnitt des Auftrags als erfüllt gilt.

Erscheinen wird der „Bau-Simulator“ am 20. September 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich, wo für die Day One Edition der PS5-Version knapp unter 60 Euro fällig werden.

Falls ihr vor dem Launch selbst Hand anlegen möchtet: Der „Bau-Simulator“ wird im Rahmen der diesjährigen Gamescom am Entertainment-Stand von Astragon in der Entertainment Area in Halle 7 / B-040 erstmalig anspielbar sein.

