Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2: Nachfolger mit einem ersten Trailer vorgestellt

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von Inin Games und Buddy Productions mit „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ einen Nachfolger zum unterhaltsamen Beat’em Up an.

Nachdem die Kickstarter-Kampagne erfolgreich zu Ende ging, wurde „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ in einer aktuellen Ankündigung für einen Release im nächsten Jahr bestätigt. Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler des Feedbacks der Community an und besserten in verschiedenen Bereichen nach. Vor allem die mitunter unpräzise Steuerung der Nebenaufgaben beziehungsweise Minispiele soll der Vergangenheit angehören.

An der spielerischen Umsetzung hat sich im Nachfolger hingegen nichts geändert. Nach wie vor geht es darum, sich an ikonischen Schauplätzen der verschiedenen Filme durch Horden von Gegnern zu prügeln.

Eine erweiterte Synchro und ein neuer Party-Modus

Die Kampagne von „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ könnt ihr genau wie im Vorgänger wahlweise alleine oder kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin in Angriff nehmen. Neu ist ein Party-Modus für bis zu vier Teilnehmer, in dem ihr euer Talent in verschiedenen Minispielen unter Beweis stellen könnt.

Darüber hinaus werden weitere kultige Soundtracks aus der Feder von Oliver Onions geboten. Auf Wunsch der Community wurde auch die Synchro erweitert und umfasst nun eine Vertonung in Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Auf diesem Weg soll für eine noch authentischere Atmosphäre gesorgt werden.

Related Posts

Auf den PlayStation-Konsolen wird „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ sowohl in einer Retail-Fassung als auch einer digitalen Version veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren