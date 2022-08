Cult of the Lamb: Devolver Digital nennt erste Verkaufszahl

Cult of the Lamb:

Für "Cult of the Lamb" läuft es ganz gut. Innerhalb einer Woche wurde die Millionenmarke durchbrochen, was Devolver Digital und Massive Monster mit einem neuen Trailer feiern.

„Cult of the Lamb“ hat sich in der ersten Woche nach dem Launch zum Millionenseller entwickelt. Wie der Publisher Devolver Digital und der Entwickler Massive Monster heute bekannt gaben, wurde der Titel mehr als eine Million Mal verkauft.

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die in den letzten sieben Tagen zu den Gläubigen geworden sind. Das Team freut sich auf die Zukunft und wird in Kürze einen Fahrplan für Updates zu Ehren von The One Who Waits veröffentlichen“, so die Macher zum Erfolg.

Mit 25 Euro gesellt ihr euch dazu

Ganz ohne Verbesserungsbedarf kam „Cult of the Lamb“ nicht auf den Markt, wie die Entwickler einräumen mussten. Das Team arbeitet daran, eine Vielzahl von Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und „allgemeinen Haushaltsmaßnahmen“ vorzubereiten.

Spieler, die ihr Geld in „Cult of the Lamb“ investieren möchten, werden unter anderem im PlayStation Store fündig, wo sich die Höhe der Ausgabe durchaus in Grenzen hält. Denn nur 24,99 Euro möchte Devolver Digital für den Titel haben.

„Cult of the Lamb“ versetzt die Spieler in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem Fremden vor der Vernichtung bewahrt wird und damit vor der Begleichung einer Schuld steht. So soll das Lamm in seinem Namen einen Kult mit einer treuen Anhängerschaft aufbauen.

Das Konzept kam bei den Testern gut an. Während den Konsolenversionen von „Cult of the Lamb“ kaum Tests zugeordnet sind, kommt die PC-Version basierend auf fast 70 Reviews auf einen Metascore von 82. Nahezu identisch ist der User-Score.

Mehr Meldungen zu Cult of the Lamb:

Das Action-Roguelike-Spiel „Cult of the Lamb“ erschien am 11. August für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC. Nachfolgend steht ein heute veröffentlichter Accolades-Trailer zur Ansicht bereit.

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren