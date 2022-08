PSN Store Sale: Neuer Shooter für PS5 und PS4 im Deal der Woche

An Angeboten mangelt es im PlayStation Store wahrlich nicht. Über den neusten Sale mit Hunderten Angeboten berichteten wir schon gestern. Doch auch der reguläre Deal of the Week, der seit Jahren wöchentlich wechselt, wurde inzwischen freigeschaltet.

In dieser Woche traf es einen recht neuen Titel. Denn im Preis gesenkt wurde der Shooter „Sniper Elite 5“, der im vergangenen Mai für Konsolen und PC auf den Markt kam.

Deluxe Edition mit Season Pass

Zwei Editions von „Sniper Elite 5“ werden im PlayStation Store preisreduziert angeboten. Dabei handelt es sich einerseits um die Standardversion, die im Zuge des Sales für 41,99 statt 59,99 Euro verkauft wird. Spieler, die sich für diese Version entscheiden, können den Titel mit den jeweiligen Optimierungen sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielen.

Ebenfalls im Sale ist die Deluxe Edition von „Sniper Elite 5“. Sie wurde um 28 Prozent im Preis gesenkt und schlägt entsprechend mit 64,79 statt 89,99 Euro zu Buche. Käufer dieser Version erhalten neben dem Shooter den Season Pass, der mit weiteren Inhalten bestückt ist. Dazu gehören:

2 Kampagnenmissionen

6 Waffenpaketen

2 Waffenskin-Paketen

2 Charakterskin-Paketen

Target Führer: Wolf Mountain Campaign Mission

Allen Spielern, die „Sniper Elite 5“ bereits besitzen, jedoch noch den Season Pass benötigen, kann ebenfalls geholfen werden. Denn auch er ist im Rahmen des Deals of the Week im Angebot. Für 34,99 statt 27,99 Euro könnt ihr zuschlagen. Nachfolgend haben wir die heutigen Angebote aufgelistet.

Sniper Elite 5 im Angebot der Woche:

„Sniper Elite 5“ kam im vergangenen Mai auf ordentliche Wertungen. Im Fall der PS5-Version wurden auf Metacritic bislang 58 Reviews zusammengetragen, die für einen Metascore von 77 sorgten. Der Userscore liegt mit einem Wert von 5,9 deutlich darunter

Auch wir nahmen uns dem Shooter in einem Test an. Olaf kam damals zu dem Schluss: „Rebellion erfindet das Untergenre der Scharfschützen-Stealth-Games nicht neu, aber verfeinert die Rezeptur derart gekonnt“. Den kompletten Test zu „Snipere Elite 5“ könnt ihr euch nach einem Klick auf den Link anschauen.

Falls der Shooter nichts für euch ist, könnten die gestern im PlayStation Store gestarteten Angebote auf euer Interesse stoßen. Mehr als 400 Spiele und Editions wurden im Preis gesenkt. Ebenfalls stehen die neuen PS Plus-Spiele für Essential und Extra zum Download bereit.

