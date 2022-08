The Expanse A Telltale Series: Weltpremiere erfolgt auf der Gamescom 2022

Nach der offiziellen Ankündigung im Rahmen der The Game Awards 2021 im vergangenen Dezember stehen uns bald frische Eindrücke und Details zu "The Expanse: A Telltale Series" ins Haus. Wie bekannt gegeben wurde, wird das Projekt auf der Gamescom 2022 nämlich seine Weltpremiere feiern.

Im Zuge der The Game Awards 2021 kündigten die Verantwortlichen von Telltale Games gleich mehrere neue Titel an – darunter das Science-Fiction-Abenteuer „The Expanse: A Telltale Series“.

Wie heute bekannt gegeben wurde, wird das neue Projekt von Telltale Games auf der diesjährigen Gamescom seine Weltpremiere feiern und auf dem „Opening Night Live“-Event zur Gamescom 2022 zu sehen sein. Dies bestätigte Geoff Keighley, der Produzent und Moderator des digitalen Events.

„Opening Night Live“ findet am Dienstag, den 23. August 2022 und somit am Vorabend des Gamescom-Starts um 20 Uhr unserer Zeit statt. Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns auf nicht weniger als 30 Spiele freuen, die von den verschiedenen Entwicklern und Publishern präsentiert werden.

Ein Videospiel auf Basis des Serien-Hits

Wie es der Name von „The Expanse: A Telltale Series“ bereits andeutet, haben wir es hier mit einem Videospiel zu tun, das auf der erfolgreichen Science-Fiction-Serie basiert. „The Expanse: A Telltale Series“ versteht sich dabei als ein Prequel zur Geschichte der TV-Serie. Als Entwickler fungiert das Studio Deck Nine Games, das den meisten unter euch durch Titel wie „Life is Strange: Before the Storm“ oder „Life is Strange: True Colors“ ein Begriff sein dürfte.

„The Expanse“ spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die Menschheit im Bereich der Raumfahrt wichtige Meilensteine gemeistert und neben dem Mars auch dessen Asteroidengürtel kolonisiert hat. Eines Tages kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen den Erdenbewohnern, den Marsianern und den Bewohnern der Asteroidengürtel, die im schlimmsten Fall in einem zerstörerischen Krieg gipfeln könnten.

In der Rolle der Protagonistin Camina Drummer liegt es nun euch, diesen Krieg zu verhindern.

Next Tuesday, get your first look at the gameplay of THE EXPANSE: A @telltalegames Series during @gamescom Opening Night Live. Streaming live at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/FBKKzQtEbF — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2022

