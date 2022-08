The Last of Us Part I: Boston Docks im Vergleich und Gameplay-Screenshot

The Last of Us Part I:

Naughty Dog gewährt einen weiteren kurzen Blick auf die verbesserte Grafik des "The Last of Us"-Remakes. Zusätzlich macht auf Twitter ein Ingame-Screenshot die Runde.

Neues Material zu "The Last of Us Part 1" liegt vor.

Heute veröffentlichte Naughty Dog einen weiteren Clip zu „The Last of Us Part I“. Darin sind die Docks von Boston zu sehen, die Joel im Laufe seines Abenteuers aufsucht. Das Entwicklerstudio möchte damit ein weiteres mal die grafischen Verbesserungen demonstrieren, die das Remake gegenüber dem Original zu bieten hat.

Schaut euch den Clip jetzt an:

Welchen Ort zeigt das Foto?

Darüber hinaus ist ein Screenshot aufgetaucht, der nicht von offizieller Seite, sondern vom Branchen-Insider Tom Henderson stammt. Darauf gezeigt wird eine Umgebung, die vielen Spielern fremd vorkommt. Viele diskutieren im Moment, welche Stelle auf dem Foto abgebildet wird.

Es scheint sich jedenfalls nicht um ein neues Areal zu handeln. Ein paar Nutzer in den Kommentaren meinen, dass hier das Hotel zu sehen ist.

Ein weiterer User beschreibt die Situation noch genauer: „Das ist die Stelle, wo wir mit Henry die Jäger besiegen. Dies ist die Ecke, bevor wir uns den ersten beiden Stellen.“

Neben den visuellen Verbesserungen ist von modernisiertem Gameplay die Rede. Ausweichen und sich hinlegen wird Joel jedoch nicht können. Zudem bleibt die Handlung unangetastet.

Das kontroverse Remake kommt am 2. September dieses Jahres auf die PS5. Für den PC soll das cinematische Action-Adventure zügig nachgereicht werden. Wer vorbestellen möchte, kann das im PlayStation Store tun.

