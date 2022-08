A Plague Tale Requiem: Gegner passen sich an eure Taktiken und Vorgehensweisen an

Wie die Entwickler der Asobo Studios ergänzend zur Veröffentlichung des neuesten Gameplay-Overviews bekannt gaben, wurde in "A Plague Tale: Requiem" auch das Verhalten der Gegner angepasst. So reagieren diese auf eure Vorgehensweise und zwingen euch dazu, stets neue Strategien auszuarbeiten.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release bedachten uns Focus Home Interactive und die Entwickler der Asobo Studios in dieser Woche mit einem ausführlichen Gameplay-Overview zu „A Plague Tale: Requiem“.

Ergänzend zur Veröffentlichung des besagten Videos verlor der für den Nachfolger verantwortliche Game-Director Kevin Choteau im Gespräch mit dem PlayStation Blog ein paar Worte über die Verbesserungen, die im neuen Abenteuer von Amicia und Hugo de Rune auf euch warten. Demnach wurde unter anderem das Verhalten der Widersacher erweitert, die nun aktiv auf eure Vorgehensweise reagieren und sich euren Strategien anpassen.

Vor allem die Schmuggler und Söldner, die von Choteau als „gewalttägig und unberechenbar“ beschrieben werden, sollen euch das Leben schwer machen. So haben sich die Entwickler hier viel Mühe gegeben, „eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die auf jede Situation reagieren kann“.

Auch Amicias Repertoire wurde erweitert

Dies bedeutet natürlich nicht, dass ihr den generalüberholten Widersachern hilflos ausgeliefert seid. Ganz im Gegenteil: Auch das Repertoire und die Fähigkeiten von Amicia wurden erweitert. Der unfreiwilligen Heldin stehen neben einer überarbeiteten Schleuder eine Armbrust und neue Alchemierezepte zur Verfügung, mit denen sich Amicia gegen die drohenden Gefahren verteidigen kann. Um ihre Feinde zu behindern, kann Amicia beispielsweise trockenes Gras in Flammen setzen oder Töpfe mit Teer werfen, die ihre Gegner verlangsamen.

Egal ob ihr die offene Konfrontation sucht oder aber lieber in klassischer Stealth-Manier agiert, laut Choteau gibt es in „A Plague Tale: Requiem“ deutlich mehr Möglichkeiten als noch im ersten Teil. Gleichzeitig deutete der Game-Director an, dass Hugo jedes Mal Schaden nimmt, wenn er sich auf die Kräfte der Macula verlässt und diese einsetzt.

„Es wirkt sich auf die Erfahrung des Spielers aus und lehrt ihn, vorsichtig zu sein. Gleichzeitig gibt es ein gewisses bösartiges Vergnügen, diese Kraft zu entfesseln… aber die Konsequenzen folgen und ein Preis muss bezahlt werden“, heißt es hierzu weiter.

„A Plague Tale: Requiem“ wird ab dem 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

