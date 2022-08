Cloudpunk: PS5-Version ist da – Trailer zeigt grafische Verbesserungen

Ab sofort ist "Cloudpunk" in überarbeiteter Form für die Current-Gen-Konsolen erhältlich. Geboten werden die üblichen Verbesserungen und ein kostenfreies Upgrade.

Letzten Monat bestätigten Ion Lands und Merge Games eine Current-Gen-Version von „Cloudpunk“. Am heutigen Freitag ist das Pixel-Adventure schließlich für PS5 erschienen. Auch die Xbox Series X/S wird bedient.

Zu den technischen Verbesserungen gehören wie üblich eine 4K-Auflösung und 60 FPS. Zudem werden auf der PS5 alle Funktionen des DualSense-Controllers unterstützt. So könnt ihr die Regentropfen an euren Händen spüren und den Widerstand eines Fahrzeugs wahrnehmen.

Ansonsten hat das Entwicklerteam die grafische Qualität erhöht. Die Spieler dürfen sich auf realistischere Texturen, eine höhere Nebelqualität, eine bessere Sichtweite und volumetrische Beleuchtungseffekte freuen.

Gratis-Upgrade ist dabei

Falls ihr das Spiel für die PS4 gekauft habt, könnt ihr von einem kostenlosen Upgrade Gebrauch machen. Andernfalls zahlt ihr im PS Store einen Betrag von 24,99 Euro.

Related Posts

Von offizieller Seite wird das Spiel folgendermaßen beschrieben: „Eine Neon-Noir-Geschichte in einer regendurchtränkten Cyberpunk-Metropole. Es ist deine erste Nacht im Job beim Lieferdienst Cloudpunk. Zwei Regeln: Verpassen Sie keine Lieferung und fragen Sie nicht, was in dem Paket ist.“

Die Cyberpunk-Stadt dürft ihr frei erkunden, wobei ihr entweder zu Fuß oder mit einem Hovercar unterwegs seid. Ihr entdeckt geheime Orte, trefft auf unterschiedlichste Charakter und müsst bedeutende Entscheidungen treffen.

Schaut euch zum Schluss noch den Launch-Trailer an. Hier könnt ihr die visuellen Verbesserungen begutachten:

Weitere Meldungen zu Cloudpunk.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren