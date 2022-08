Gran Turismo 7: Update 1.20 bringt neue Fahrzeuge – Silhouetten veröffentlicht

In dieser Woche wird für "Gran Turismo 7" das Update 1.20 veröffentlicht. Silhouetten verraten einmal mehr, welche Fahrzeuge damit in das Rennspiel rasen. Mit dabei ist unter anderem ein F1-Flitzer.

Der Serienschöpfer Kazunori Yamauchi hat für „Gran Turismo 7“ ein neues Update angeteasert. Einmal mehr brachte er über Twitter eine Grafik in den Umlauf, auf der die Silhouetten weiterer Fahrzeuge zu sehen sind. Sie werden mit dem kommenden Update 1.20 in das Rennspiel aufgenommen.

Mit der Veröffentlichung der Silhouetten begann der Vergleich mit Bildern von Fahrzeugen, die dahinter stecken könnten. Recht einfach zu identifizieren war der Porsche Cayman GT4 auf der linken Seite. Laut GT Planet handelt es sich um die erste Generation des Cayman GT4, die auf dem 981 der zweiten Generation aus dem Jahr 2015 basiert. Bestückt ist er mit einem 3,8-Liter-Boxermotor.

Rechts oben scheint der Pontiac GTO „The Judge“ aus dem Jahr 1969 abgebildet zu sein. Es ist eine abgespeckte Version des GTO mit einem 6,6-Liter-„Ram Air 400“-Motor, der rund 370 PS auf die Straße bringt.

Rechts unten ist der McLaren-Honda MP4/4 zu sehen, der als das erfolgreichste F1-Auto gilt. Mit ihm wurden 15 der 16 Weltmeisterschaftsrennen in der Saison 1988 gewonnen. Zudem stand er 15 Mal auf der Pole-Position. Mit Ayrton Senna und Alain Prost waren zwei der bekanntesten F1-Fahrer der vergangenen Jahrzehnte im Team.

Die Fahrzeuge des Updates 1.20 in der Übersicht:

Porsche Cayman GT4

Pontiac GTO “The Judge”

McLaren-Honda MP4/4

Tomaso Mangusta als Bonusfahrzeug

Mit dem neuen Update soll ein weiteres Fahrzeug in „Gran Turismo 7“ aufgenommen werden. In Zusammenarbeit mit Dior findet eine spezielle Version des De Tomaso Mangusta den Weg in den Titel von Polyphony Digital. Erst kürzlich hieß es dazu, dass das Auto und ein passender Rennanzug am 25. August 2022 integriert werden.

Welche weiteren Inhalte und Verbesserungen das Update 1.20 für „GT7“ mit sich bringen wird, ist offen. Eine neue Strecke könnte enthalten sein. Ebenfalls warten viele Spieler auf die Möglichkeit, ihre Bestandsfahrzeuge verkaufen zu können.

Doch auch das Update 1.19 von „Gran Turismo 7“ war dahingehend eher überschaubar. Neben den neuen Fahrzeugen des Monats Juli wurde am Scapes-Modus Hand angelegt. Details dazu lest ihr ihr in dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 auf den Markt und sorgte in den ersten Monaten nicht nur für positive Schlagzeilen. Unter anderem erhitzten die knappe Ausschüttung und eine mehr als 24 Stunden lange Wartungszeit die Gemüter. Mittlerweile sind derartige Probleme behoben und Interessenten können „Gran Turismo 7“ gar zum Schnäppchenpreis kaufen.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren