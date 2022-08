Kalypso: Publisher kündigt Dungeons 4 und Railway Empire 2 an – Erste Details & Trailer

Mit "Dungeons 4" und "Railway Empire 2" kündigte der Publisher Kalypso im Vorfeld der diesjährigen Gamescom gleich zwei neue Titel an. Wir haben die wichtigsten Details zu den Neuankündigungen zusammengefasst und liefern euch zudem die ersten Trailer.

Die Realmforge Studios arbeiten an "Dungeons 4".

Am heutigen Montag und somit im Vorfeld der diesjährigen Gamescom kündigte der Publisher Kalypso gleich zwei neue Titel an, die sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befinden.

Zum einen haben wir es hier mit der Wirtschafts-Simulation „Railway Empire 2“ zu tun, die bei den Gaming Minds Studios für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch entsteht.

„Railway Empire 2“ soll auf den Stärken des ersten Teils aufbauen und in vielen Bereichen erweiterte Features bieten. Im 19. Jahrhundert steht ihr wahlweise in Europa oder Nordamerika vor der Aufgabe, ein kleines Zug-Unternehmen zur größten Eisenbahngesellschaft des Kontinents auszubauen.

Zu den versprochenen Features gehören umfangreiche Maps, 60 ins kleinste Detail nachempfundene Lokomotiven, ein verbesserter Gleisbau mit Echtzeit-Terraforming und eine optimierte audiovisuelle Darstellung.

Die Dungeons-Reihe geht in ihre nächste Runde

Beim zweiten Projekt, das Kalypso heute ankündigte, handelt es sich um „Dungeons 4“, das genau wie sein Vorgänger bei den Entwicklern der Realmforge Studios entsteht. Ein weiteres Mal schlüpft ihr in die Rolle des Bösen und nehmt den Kampf gegen die Helden des Guten auf.

Zusammen mit der Dunkelelfen-Zauberin Thalya macht ihr euch im neuesten Ableger der Dungeon-Management-Serie daran, Dungeons mit gemeinen Fallen und tödlichen Kreaturen wie Orks, Goblins oder Dämonen zu versehen und den Plänen des Guten einen Strich durch die Rechnung zu machen.

„Dungeons 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch in Entwicklung und bietet eine komplett vertonte Kampagne mit 20 Missionen. Auch eine Coop-Komponente befindet sich dieses Mal an Bord.

