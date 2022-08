Marvel’s Spider-Man Remastered: Sonys bisher stärkster PC-Start in Großbritannien

Nachdem „Marvel’s Spider-Man Remastered“ bereits vor einer ganzen Weile für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, kam vor wenigen Tagen auch die Gaming-Community auf dem PC in den Genuss des Action-Titels.

Wie wir mittlerweile wissen, legte „Marvel’s Spider-Man Remastered“ auf Steam zwar einen starken Start hin, musste sich hinsichtlich der Nutzerzahlen allerdings der PC-Umsetzung von „God of War“ geschlagen geben. Noch eine Spur erfolgreicher startete das Abenteuer von Spidey in Großbritannien. Hier sprechen die Marktforscher von GSD vom bisher stärksten PC-Launch eines PlayStation-Titels überhaupt.

Konkrete Zahlen nannte GSD zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die britischen PC-Verkaufszahlen von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ zum Launch um 26 Prozent höher ausfielen als die von „God of War“. Hinter „Elden Ring“, „Total War: Warhammer 3″und „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ feierte die von Nixxes Software entwickelte PC-Umsetzung von Spideys Abenteuer in Großbritannien den vierterfolgreichsten PC-Launch des Jahres 2022.

So oft verkauften sich die PC-Umsetzungen

Wie Sony Interactive Entertainment Ende Mai bekannt gab, verkaufte sich die PC-Version von „Horizon Zero Dawn“ bis Ende März 2022 knapp 2,4 Millionen Mal. Die PC-Verkaufszahlen von „Days Gone“ hingegen wurden mit 852.000 Einheiten angegeben, während die PC-Version von „God of War“ bis Ende März 971.000 Mal verkauft werden konnte.

Im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) rechnet Sony Interactive Entertainment damit, dass mit den PC-Portierungen von PlayStation-Titeln Umsätze in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar generiert werden.

Während „Marvel’s Spider-Man Remastered“ vor wenigen Tagen für den PC veröffentlicht wurde, stehen die nächsten Highlights bereits in den Startlöchern. Zum einen haben wir es hier mit dem Remake von „The Last of Us Part 1“ zu tun, das am 2. September 2022 für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde und bisher keinen Releasetermin für den PC spendiert bekam.

Selbiges gilt für die bereits für die PlayStation 5 veröffentlichte „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, die zwar schon vor einer Weile für den PC angekündigt wurde, bis heute aber keinen Releasetermin hat.

