Dying Light 2: Erster Story-DLC „Bloody Ties“ offiziell mit einem Trailer vorgestellt

Das Zombie-Abenteuer „Dying Light 2“ wird bereits am 13. Oktober 2022 mit „Bloody Ties“ eine erste Story-Erweiterung erhalten. Im Rahmen der Opening Night Live hat Techland auch einen ersten Trailer vorgestellt, der uns zeigt, dass wilde Kämpfer in die Carnage Hall eingeladen werden.

Willkommen in der Oper

Allerdings wird man die Stadt erneut besuchen sowie das Community-Update herunterladen müssen, ehe man sich in die Arena stürzen darf. Das neue Story-Abenteuer schickt euch in das Epizentrum des Todes, des Reichtums und der absoluten Pracht. In dem alten Operngebäude werden zahlreiche Herausforderungen und Quests, ein neuer überraschender Waffentyp, Charakterinteraktionen und Entdeckungen auf die Spieler warten. Wer sich den DLC vorbestellt, erhält das Aristokraten-Pack mit einer exklusiven Waffe und einem exklusiven Outfit.

Das Community-Update wird die letzte Bastion der Menschheit erneut für euch öffnen, da man das Feedback der Spieler umgesetzt hat. Darunter finden sich ein verbessertes Verhalten der Infizierten, während der Nacht und bei Kämpfen, eine erhöhte Spawnrate von besonderen Infizierten, Distanztracker, viele technische Verbesserungen, auch für Koop- und PS5-Balanced-Modus, sowie Farbgrading-Voreinstellungen.

„Dying Light 2“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Hier ist erst einmal der neueste Trailer zu „Bloody Ties“:

