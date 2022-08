Gotham Knights: Release vorgezogen – Neuer Trailer zeigt die Bösewichte

Wie am Abend bekannt gegeben wurde, wird der Release des Action-Rollenspiels "Gotham Knights" um wenige Tage vorgezogen. Darüber hinaus wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der verschiedene Bösewichte zeigt, die sich euch im Laufe eures Abenteuers entgegenstellen.

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts dürfte zweifelsohne das Superhelden-Spektakel „Gotham Knights“ gehören, das sich aktuell bei den Entwicklern von WB Games Montreal in Arbeit befindet.

Im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 gaben Warner Bros. Interactive Entertainment und WB Games Montreal bekannt, dass der Release von „Gotham Knights“ um wenige Tage vorgezogen wurde. Wurde bisher der 25. Oktober 2022 als Releasetermin des Action-Rollenspiels ausgerufen, ist nun von einem Release am 21. Oktober 2022 die Rede.

Begleitet wurde die Ankündigung des neuen Releasetermins vom „Villains“-Trailer, der verschiedene Bösewichte zeigt, mit denen ihr euch konfrontiert sehen werdet – darunter Harley Quinn, Clayface oder der bereits vor einer Weile bestätigte Mister Freeze.

Durchkreuzt die Pläne des Court of Owls

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung von „Gotham Knights“ bekannt gegeben wurde, wird der Court of Owls allerdings als euer Hauptgegner fungieren und euch das Leben schwer machen. Da Batman im Kampf gegen das Böse sein Leben ließ, liegt es nun an seinen vier Partnern Robin, Batgirl, Red Hood und Nightwing, auf den Straßen von „Gotham City“ für Recht und Ordnung zu sorgen und den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufzunehmen.

Offiziellen Angaben zufolge können die vier Helden in verschiedene Richtungen entwickelt und so auf euren ganz persönlichen Spielstil zugeschnitten werden. Zu den weiteren tragenden Features von „Gotham Knights“ gehört die Coop-Komponente, die es euch ermöglicht, die Kampagne zusammen mit einem Freund oder einer Freundin in Angriff zu nehmen.

„Gotham Knights“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

