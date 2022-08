Hogwarts Legacy: ONL-Trailer dreht sich um dunkle Magie

In "Hogwarts Legacy" werdet ihr zum Zauberschüler.

Im neuesten Trailer zum Open World-Adventure „Hogwarts Legacy“ sehen wir den Slytherin-Schüler Sebastian Sallow. Bei ihm kann der Spieler die Künste der dunklen Magie erlernen. Dafür müsst ihr mit ihm eine Freundschaft schließen, woraufhin ihr die dunklen Künste annehmen oder auch ablehnen könnt.

Eine optionale Questreihe

Anschließend werdet ihr jedenfalls das Geheimnis rund um seine Familie innerhalb einer Questreihe aufdecken. Diese Quests werden optional sein. Sie sind also keine Voraussetzung, um das Hauptspiel abzuschließen.

„Willst du diese dunkle Magie erlernen?“, wird in der Beschreibung gefragt.

Schaut euch den Trailer jetzt an und macht euch ein Bild von den verbotenen Flüchen:

Am Ende wird auf die Digital Deluxe Edition verwiesen. Bestellt ihr sie vor, erhaltet ihr folgende Dinge:

Das Dark Arts Pack

Onyx Hippogriff Mount

Dark Arts Garrison Hat

72-stündiger Early Access

Ab dem 25. August, also am kommenden Donnerstag, sind Vorbestellungen möglich. Als Uhrzeit wurde 17 Uhr nach deutscher Zeit angegeben.

Die Inhalte wurden bereits im Vorfeld geleakt. Neben dieser Edition soll es auch noch eine Collector’s Edition geben, die noch ein paar Boni mehr zu bieten hat.

„Hogwarts Legacy“ kommt nach der erneuten Verschiebung am 10. Februar 2023 in den Handel. Im PlayStation Store kann der Titel schon mal auf die Wunschliste gesetzt werden. Neben den beiden PlayStation-Konsolen kommen die Xbox- und PC-Spieler in den Genuss.

