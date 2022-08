Mount & Blade 2: Termin für PS5 und PS4 angekündigt

TaleWorlds Entertainment hat mitgeteilt, dass das Action-RPG „Mount & Blade 2: Bannerlord“ am 25. Oktober 2022 für Konsolen veröffentlicht wird. Zu den unterstützten Plattformen gehören die PlayStation-Konsolen PS5 und PS4 sowie die Microsoft-Pendants Xbox One und Xbox Series X/S.

Der Entwickler weist darauf hin, dass „Mount & Blade 2: Bannerlord“ vom ersten Tag an als Multiplattform-Spiel entwickelt wurde und auf den Konsolen sowie auf dem PC die gleichen Gameplay-Features umfassen wird. Falls euch das überzeugt: Vorbestellungen sind ab heute in den digitalen Stores sowie bei Einzelhändlern möglich.

PC-Version verlässt Early Access

Die PC-Version von „Mount & Blade 2: Bannerlord“, die sich seit geraumer Zeit im Early Access befindet, wird am Tag der Konsolenveröffentlichung ebenfalls in die Vollversion übergehen. Weitere Updates sollen in den kommenden Monaten folgen.

„Ein so umfangreiches und komplexes Spiel wie Bannerlord für mehrere Plattformen und mitten in einer Pandemie zu entwickeln, ist keine leichte Aufgabe – und ich bin unglaublich stolz auf unser Team für seine unermüdliche, brillante Arbeit“, so Armagan Yavuz, CEO von TaleWorlds Entertainment.

Man habe viele Synergien zwischen Konsolen und PC gefunden, die anfangs nicht erwartet wurden. Es seien Synergien, die das Spiel laut Hersteller wachsen und besser werden ließen, als es unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. „Wir freuen uns darauf, das Spiel in die Hände unserer großartigen Community zu legen, die uns seit Warband auf den Konsolen unterstützt hat“, so die abschließenden Worte.

Spieler, die nicht bis zum Launch von „Mount & Blade 2: Bannerlord“ warten möchten, können die Konsolenversion in der Gamescom Public Area in Halle 9, Stand 22 oder am Stand von Taleworlds in der Business Area in Halle 4.2 erleben.

