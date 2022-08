Saints Row: PS5 und Xbox Series X in der Technikanalyse und Wertungschaos

Seit dem gestrigen Abend werden die Tests zu „Saints Row“ veröffentlicht. Während es bei den meisten Spielen hinsichtlich der Wertungen eine gewisse Tendenz gibt, sind sich die Tester beim neusten Werk von Volition erstaunlich uneinig.

Im Fall der PS5-Version wurden auf Metacritic knapp 50 Reviews zusammengetragen. Und umgerechnet auf das dortige Punktesystem teilen sich die Wertungen nahezu gleichmäßig auf Scores zwischen 40 und 95 auf. Daraus ergibt sich ein Metascore von 64, der annährend den Mittelwert zwischen den beiden Extremen darstellt.

Leckerbissen oder unterdurchschnittliches Spiel?

Recht unterschiedlich fallen auch die Fazits aus. Game Nexus steuerte den höchsten Score bei und schreibt zum neuen Werk von Volition: „Ein visueller Leckerbissen mit vielen Gameplay-Mechaniken, die den Spieler tagelang in Atem halten. Und die Kulisse von Santo Ileso ist eine der besten in der Geschichte der Videospiele.“

Das klingt nach einer klaren Kaufempfehlung, gäbe es nicht völlig gegensätzliche Meinungen wie die von: „Es ist ein unterdurchschnittliches Open-World-Spiel, das mit Bugs vollgestopft ist. Und das Beste, was wir darüber sagen können, ist, dass es uns zum Lachen gebracht hat, als wir unseren von Tobias Fünke inspirierten Charakter dazu brachten, sich zu bücken und die Wichsgeste zu machen, während er die Straße entlanglief.“

Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Und so schreibt Push Square zum Beispiel: „Saints Row ist ein weitgehend gelungener Neustart, auch wenn es sich manchmal gefährlich veraltet anfühlt, was das Design der offenen Welt angeht. Die Geschichte und die Charaktere können mal mehr und mal weniger gut sein, aber das Erlebnis wird von einem unterhaltsamen Gameplay und einem liebenswert dummen Humor getragen.“

Eine Übersicht über die Wertungen zur PS5-Fassung von „Saints Row“ findet ihr direkt auf Metacritic. Den PLAY3.DE-Test zu „Saints Row“ könnt ihr euch nach einem Klick auf den Link anschauen.

Technikanalyse zu Saints Row

Weniger subjektiv als die Reviews zu „Saints Row“ ist eine Analyse der technischen Gegebenheiten. Veröffentlicht wurde sie einmal mehr von Digital Foundry.

Während die New-Gen-Versionen von „Saints Row“ insgesamt eine nahezu identische Performance zeigen, gibt es in der Einstellung 1440p High Quality mit Ray-Traced Ambient Occlusion einen konstanten Vorteil für die PS5 um 3 bis 6 FPS – mit einem höheren Unterschied in dichten Grasflächen und einem geringeren Unterschied während (mehr CPU-abhängigen) schnellen Fahrszenarien.

Im 4K-Modus schneidet die Xbox Series X minimal besser ab als die PS5, allerdings mit einem Unterschied von nur einem FPS. „In jedem Fall wird empfohlen, auf der Series X und der PS5 im 1440p High-FPS-Modus zu spielen, um die beste Balance zwischen Leistung und Grafik zu erreichen“, so Digital Foundry in der schriftlichen Analyse.

Den kompletten Vergleich zwischen den Versionen für PS5 und Xbox Series X/S könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

