Star Wars Knights of the Old Republic Remake: Schreier bestätigt den Entwicklerwechsel

Star Wars Knights of the Old Republic Remake:

Vor wenigen Tagen bestätigte die Embracer Group, dass ein internes Triple-A-Projekt bei einem anderen Entwicklerstudio untergebracht wurde. Laut dem Bloomberg-Journalisten Jason Schreier handelt es sich hier in der Tat um das Remake zu "Star Wars Knights of the Old Republic".

Das Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" befindet sich für den PC und die PS5 in Entwicklung.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts gab die Embracer Group bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, ein internes Triple-A-Projekt bei einem anderen Entwicklerstudio unterzubringen.

Auch wenn von offizieller Seite keine genaueren Details genannt wurden, zeichnete sich schnell ab, dass wir es hier mit dem Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ zu tun hatten, das einem Entwicklerwechsel unterzogen wurde. Entstand das Remake bis dato bei Aspyr, soll mittlerweile das bisherige Support-Studio Saber Interactive für die Entwicklung des Projekts verantwortlich sein.

Dies bestätigte nun auch der als gut vernetzt geltende Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier, der sich bei seinen Angaben auf eine mit der Sachlage vertraute Quelle bezieht, die allerdings anonym bleiben möchte.

Release offenbar noch Jahre entfernt

Während eine offizielle Bestätigung seitens der involvierten Entwickler beziehungsweise der Embracer Group noch auf sich warten lässt, berichtete Schreier kürzlich zudem, dass das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat und wohl nicht vor 2025 erscheinen wird.

„Selbst 2024 ist Wunschdenken. Es sei denn, sie reduzieren den Umfang des Projekts“, kommentierte Schreier die aktuellen Gerüchte um den möglichen Releasezeitraum kurz und knapp. Das Remake zum Rollenspiel-Klassiker befindet sich für den PC sowie die PlayStation 5 in Entwicklung.

Quelle: Bloomberg

