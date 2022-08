Dead Island 2: Zombie-Gemetzel ohne Open World

In "Dead Island 2" werden Spieler nicht in eine offene Welt geschickt. Vielmehr gilt es, im Spielverlauf weitere Distrikte freizuschalten, die besondere Eigenheiten umfassen.

Lange haben Spieler auf „Dead Island 2“ gewartet. Und sollte es zu keiner weiteren Verschiebung kommen, wird das Zombie-Gemetzel der Dambuster Studios im Februar des kommenden Jahres veröffentlicht.

Ein Open World-Spiel sollten Fans allerdings nicht erwarten. In einem Interview mit Eurogamer erklärten der Game Director David Stenton und der Creative Director James Worral, dass der in Los Angeles angesiedelte Schauplatz in mehrere Bezirke aufgeteilt ist, die mal größer und mal kleiner sind.

Nebenquests der unterschiedlichsten Art

Die einzelnen Schauplätze umfassen verschiedene Nebenquests und Aktivitäten. Der Fortschritt wird jedoch linear sein und neue Bezirke werden erst mit dem Fortschreiten innerhalb der Geschichte freigeschaltet. Gleichzeitig haben Spieler die Möglichkeit, jederzeit zu älteren Bezirken zurückzukehren.

„Wir haben L.A. in eine Reihe von Bezirken aufgeteilt“, so Stenton. „Einige von ihnen sind sehr weitläufig, andere sind etwas kleiner – der, den ihr heute [während der Preview-Session] gespielt habt, ist einer der kleineren. Man kann zwischen den Distrikten reisen, wenn sie im Verlauf der Geschichte freigeschaltet werden. In diesen Bezirken gibt es alle möglichen Nebenquests der unterschiedlichsten Art.“

Jeder Bezirk verfügt über seine eigene Zombiepopulation, die so gekleidet ist, dass sie das jeweilige Gebiet und insbesondere das Leben in Los Angeles widerspiegelt. Beispielsweise gibt es ein Exemplar mit Helm auf Rollschuhen. Und am Muscle Beach können Spieler viele der mit Steroiden durchtränkten Big Crusher-Typen kennenlernen.

Related Posts

„Hier geht es darum, direkt ins Gesicht zu sehen, richtig? Wir sind nicht daran interessiert, Horden von World War Z-Zombies aus der Ferne zu töten, hier geht es um den Kampf und die Unmittelbarkeit. Und deshalb müssen sich diese Zombies anfühlen, als wären sie einmal echte Menschen gewesen“, heißt es weiter.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2:

„Dead Island 2“ kommt am 3. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Stadia auf den Markt. Auf dem PC wird das Spiel exklusiv im Epic Games Store verkauft.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren