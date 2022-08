Phantom Hellcat: Hack-and-Slash-Action-Adventure mit Trailer angekündigt

Im Rahmen der Gamescom 2022 kam es zur Ankündigung von "Phantom Hellcat". Es ist ein Hack-and-Slash-Action-Adventure, das sich in einem ersten Trailer und auf Bildern zeigt.

Der Publisher All in! Games und der Entwickler Ironbird Creations haben mit „Phantom Hellcat“ ein Spiel angekündigt, das sich als ein von „NieR“ inspiriertes Hack-and-Slash-Action-Adventure versteht. Zu den unterstützten Plattformen gehören die Konsolen PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S sowie der PC.

„Phantom Hellcat“ ist ein dynamisches Action-Adventure mit Kombos in einer theatralischen Umgebung. Als Dämonen Jolenes Mutter entführen, muss der Teenager die Bühne betreten und sie retten. Allerdings sind die Dinge in der Welt der Theaterstücke und Requisiten nicht immer so, wie sie scheinen.

Dämonen und ein mysteriöser Trickster

„Ein mysteriöses Theater birgt ein düsteres Geheimnis: Dämonen sind darin gefangen und werden von einem einsamen Aufseher bewacht. Als eines der Siegel seine Kraft verliert, entführen böse Mächte ihren Wächter in eine andere Dimension. Zurück bleibt nur die rebellische Tochter Jolene“, so die Macher.

Obwohl es schwer sei, dem Handwerk ihrer Mutter zu folgen, müsse Jolene es in kürzester Zeit beherrschen. Dabei gilt es, magische Masken zu verwenden, um durch verschiedene tödliche Spiele zu navigieren. Ziel sei es, einen mysteriösen Trickster zu überlisten und die Familie zu retten.

„Stürze dich in dynamische Hack-and-Slash-Kämpfe in lebendigen, aber tückischen Fantasiewelten, die mit einer theatralischen Umgebung verwoben sind. Rutsche, sprinte und schiebe dich vorwärts, um ein großes Finale zu erreichen“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Wann „Phantom Hellcat“ erscheinen soll, ist zunächst unklar. Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt. Nachfolgend können sich interessierte Spieler allerdings einen Trailer zur Neuankündigung anschauen:

