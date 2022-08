Hogwarts Legacy: Unboxing der Collector’s Edition – Preise bekannt und Vorbestellung möglich

Update: Die Collector’s Edition von „Hogwarts Legacy“ kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden. Hierzulande werden 299,99 Euro fällig.

Meldung vom 24. August 2022: Drei verschiedene Editionen von „Hogwarts Legacy“ werden angeboten: Standard, Deluxe und Collector’s. Was die umfangreichste Edition davon zu bieten hat, seht ihr im frisch hochgeladenen Unboxing-Video von Avalanche Software.

Hier dürft ihr dabei zuschauen, wie Community Manager Chandler Wood die Collector’s Edition auspackt. Dabei bekommt ihr alle Inhalte der Sammlerbox zu Gesicht.

Das sind die einzelnen Inhalte in der Übersicht:

eine Box

ein Steelcase mit dem Spiel

ein lebensgroßer schwebender Zauberstab und ein Buch

das Dark Arts Pack (bestehend aus kosmetische Inhalten für euren Zauberer)

Zusätzlich erhalten die Käufer von der Deluxe Edition die Kelpie Robe, den Dark Arts Garrison Hat und 72 Stunden früheren Zugang .

Falls ihr die präsentierten Gegenstände unbedingt haben möchtet, könnt ihr ab dem morgigen Donnerstag um 17 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit vorbestellen. In den verschiedenen Stores wird die Collector’s Edition ab dem 7. Februar verfügbar sein.

Die Preise der verschiedenen Editionen

Doch wie tief müssen Interessierte in die Tasche greifen? Inzwischen ist bekannt, dass für die PS4-, Xbox One-, und die PC-Versionen 289,99 Dollar verlangt werden. Bei den Current-Gen-Versionen sind es noch zehn Euro mehr. Chandler Wood hat diese Preise auf Twitter zwischenzeitlich bestätigt.

Die Deluxe Edition hingegen ist auch für Nintendo Switch und PC erhältlich. Dafür müssen die Fans 69,99 Euro zahlen, während es bei den PS5- und Xbox Series-Besitzern wieder zehn Euro mehr sind. Die digitale Variante der Deluxe Edition kostet wiederum auf allen Plattformen mit 79,99 Dollar gleich viel.

Wem die Standard Edition ausreicht, zahlt für die Current-Gen-Version 69,99 Euro. Auf der Old-Gen, der Switch und dem PC sind es 59,99 Euro.

Weitere Meldungen zu „Hogwarts Legacy“:

„Hogwarts Legacy“ kommt am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Den letzten Trailer zum magischen Open-World-Rollenspiel durften die Fans auf der gestrigen Eröffnungsshow der Gamescom bewundern.

