Horizon Zero Dawn: Aloy als einer der Hauptcharaktere der Netflix-Serie bestätigt

Heute erreichte uns ein weiteres interessantes Detail zur Netflix-Serie von "Horizon: Zero Dawn". Wie der frisch bestätigte Showrunner Steve Blackman bekannt gab, wird Aloy auch in der Serienadaption zu den wichtigsten Charakteren gehören.

Es wird an einer Netflix-Serie zu "Horizon: Zero Dawn" gearbeitet.

Bereits vor einer ganzen Weile wurden die laufenden Arbeiten an einer Netflix-Serie zu Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel-Hit „Horizon: Zero Dawn“ angekündigt.

Unbestätigten Berichten zufolge soll die Netflix-Serie den Namen „Horizon 2074“ tragen und eine komplett neue Geschichte im Universum von „Horizon“ erzählen. Wie Netflix heute bekannt gab, wird Steve Blackman als Showrunner an der Serienadaption von „Horizon“ arbeiten. Zuletzt war Blackman für die Umsetzung der vierten und fünften Staffeln von „The Umbrella Academy“ verantwortlich.

Wie Blackman in der heutigen Ankündigung ausführte, wird Aloy in der Netflix-Serie von „Horizon“ zurückkehren und als einer der wichtigsten Charaktere fungieren.

Blackman mit Lob für die Videospielvorlage

„Horizon Zero Dawn ist ein außergewöhnlich gut gemachtes Spiel mit wunderbaren Charakteren, die man in der Basis der Gaming-Welt nicht oft sieht“, führte Blackman in der heutigen Ankündigung aus. „Guerilla Games hat eine unglaublich üppige und lebendige Welt von Mensch und Maschine geschaffen, die sich auf einem Kollisionskurs ins Vergessen befinden.“

„Ihre Rettung kommt in Form einer jungen Kriegerin namens Aloy, die nicht ahnt, dass sie der Schlüssel zur Rettung der Welt ist. Es genügt zu sagen: Ja, Aloy wird eine Hauptfigur in unserer Geschichte sein. Meine Schreibpartnerin Michelle Lovretta und ich freuen uns sehr, diese bemerkenswerte IP zu einer Serie für alle Arten von Zuschauern erweitern zu können.“

Wann mit der offiziellen Enthüllung der „Horizon“-Netflix-Serie zu rechnen ist, ist weiter unklar.

