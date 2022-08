Layers of Fears: Gameplay-Trailer von der Gamescom 2022

Bloober Team hat zu „Layers of Fears“ einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen erweiterten Einblick in „The Final Note“ gewährt. Dabei handelt es sich um einen der neuen Handlungsstränge, die für das Spiel entwickelt wurden.

Während der vorherige Trailer einen Blick zurück werfen ließ und andeutete, wie „Layers of Fears“ die Geschichte des ursprünglichen Spiels neu aufgreift, konzentriert sich der heutige Trailer auf neue Inhalte.

Layers of Fears mit neuer Technologie

„The Final Note“ widmet sich der Frau des Malers. Sie ist eine verzweifelte Musikerin, deren Seite der Geschichte die Spieler zuvor nicht zu sehen bekamen. Am Ende des unten eingebetteten Clips wird außerdem ein neuer Ort angeteasert, der dazu beiträgt, die Geschichten von „Layers of Fear“ und „Layers of Fear 2“ miteinander zu verknüpfen. Ebenfalls zeigt er, wie die scheinbar getrennten Ereignisse in Wirklichkeit miteinander verwoben sind.

„Layers of Fears“ ist eine Chronik der „Layers of Fear“-Reihe, die laut Hersteller mit der verbesserten Technologie der Unreal Engine 5 erweitert wird. Features wie Ray Tracing, HDR, 4K-Auflösung und das Lumen-System sollen zu einem intensiveren Horrorerlebnis beitragen.

Der Titel spielt im frühen 20. Jahrhundert und widmet sich dem Leben und den Tragödien einer vom Wahnsinn befallenen Familie und ihrem langsamen Abstieg in die Verrücktheit.

Laut Hersteller ist es eine Reise, die beginnend mit der viktorianischen Malerei stark von den vielen Facetten der Kunst beeinflusst ist und sich langsam in die Welten der Musik und des Films entfaltend.

„Dieses Spiel baut auf den Fundamenten der vorherigen Teile der Franchise auf und ist eine Neuinterpretation der übergreifenden narrativen Struktur, die sie alle verbindet“, so Bloober zum eigenen Spiel. „Layers of Fears wird als Knotenpunkt dienen, an dem die überarbeiteten Geschichten von Layers of Fear und Layers of Fear 2 zu einem einzigen, einheitlichen Erlebnis verschmelzen, das durch neue Original-Kapitel erweitert wird.“

„Layers of Fears“ soll Anfang 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC über Steam erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch den im Rahmen der Gamescom 2022 vorgestellten Trailer anschauen:

