PGA Tour 2K23: Features und erstes Gameplay im neuen Trailer

Mit „PGA Tour 2K23“ geht die Golf-Simulation im Herbst in die nächste Runde und verspricht laut offiziellen Angaben diverse Neuerungen, mit denen für eine besonders authentische Spielerfahrung gesorgt werden soll.

Während euch ein heute veröffentlichter Gameplay-Trailer die ersten Spielszenen aus dem diesjährigen Ableger liefert, wird im ersten „Courtside Report“ ausführlich auf die neuen Gameplay-Features eingegangen. Besonders hervorgehoben wird die 3-Klick-Schwung-Option, die euch beim Abschlag noch mehr Kontrolle über euren Schwung einräumen wird.

„Bei dem zum ersten Mal in der PGA Tour 2K Franchise verfügbaren 3-Klick-Schwung musst du die A/X-Taste gedrückt halten und (abhängig von deiner Plattform) bei Erreichen der richtigen Schwungkraft loslassen. Durch zweimaliges Tippen justierst du deine Schwungbahn und den Schlägerkopfwinkel. Alles ganz einfach“, heißt es hierzu.

Eine umfangreiche Karriere und ein Platz-Editor

„Die Darstellung weicht ein wenig von der aus früheren Golfsimulationen bekannten 3-Klick-Schwunganzeige ab: wenn du die Abschlagposition einnimmst, wird die Schwungkraft in einem Kreis und nicht mehr als horizontaler Balken angezeigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob du normal mit dem Eisen abschlägst, einen Pitch spielst oder beim Chippen bist – die Anzeige bleibt immer gleich“, wird zur Steuerung ausgeführt.

Zu den weiteren Features, die euch in diesem Jahr über einen langen Zeitraum beschäftigen sollen, gehören die umfangreiche Karriere, in der ihr euch in den bekanntesten Golf-Turnieren der Welt beweist und euch einen Weg an die Spitze der Weltrangliste bahnt. Ebenfalls mit von der Partie ist ein Platz-Editor, der es euch ermöglicht, eigene Courts zu erschaffen und mit der internationalen Community zu teilen.

Den kompletten „Courtside Report“ mit weiteren Details zu den wichtigsten Features findet ihr auf der offiziellen Website. „PGA Tour 2K23“ wird am 14. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

