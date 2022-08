Steelrising: Paris-Trailer präsentiert den Schauplatz des Soulslikes

Soulslike-Fans haben aktuell alle Hände voll zu tun: Anfang des Jahres erschien mit „Elden Ring“ ein Titel direkt vom Genre-Schöpfer From Software, mit „Thymesia“ folgte vor kurzem ein an „Bloodborne“ erinnerndes Action-Rollenspiel und mit „Steelrising“ steht bereits der nächste Kandidat in den Startlöchern.

Doch bevor das in der französischen Steampunk-Revolution angesiedelte Soulslike am 8. September in den digitalen und physischen Schaufenstern landet, wollen euch die Verantwortlichen vom Entwicklerstudio Spiders und dem Publisher Nacon SA schon einmal in die Spielwelt entführen.

Schocker-Stadt Paris: Das Setting von Steelrising

Angesichts des Settings ist Paris als Schauplatz natürlich ziemlich naheliegend und um für die passende Atmosphäre zu sorgen, hat man der französischen Hauptstadt einen durchaus düsteren Anstrich verpasst. Hier streunen nun keine Passanten mehr durch die Gassen, sondern blutrünstige Maschinenmonster.

Bei der digitalen Umsetzung der zahlreichen Markenzeichen von Paris hat sich das Studio ebenfalls alle Mühe gegeben: Vom beeindruckenden Gebäudekomplex Hotel des Invalides über die abwechslungsreiche Innenstadt bis hin zum weitläufigen Schlosspark Jardin du Luxembourg orientiert sich „Steelrising“ so eng an der Vorlage, dass ihr euch durch das Spiel beinahe mit einem Stadtplan bewegen könnt.

Weitere Artikel zu Steelrising:

Auch den Louvre, das wohl berühmteste Kunstmuseum der Welt, könnt ihr in „Steelrising“ besichtigen, auch wenn im Spiel wohl weitaus weniger schöne Kunstwerke als die Mona Lisa zu bestaunen sein werden. Für einen Schaufensterbummel habt ihr aber ohnehin keine Zeit, schließlich müsst ihr in der Rolle der mechanischen Heldin Aegis die Revolution zum Sieg führen und Paris retten!

„Steelrising“ erscheint zwar erst am 8. September 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series und den PC, die geschlossene Beta startet allerdings schon heute. Zugang bekommt ihr, wenn ihr die „Bastille“-Edition vorbestellt, die für 10 Euro Aufpreis auch den im November erscheinenden DLC namens „Cagliostro’s Secrets“ enthält.

Weitere Meldungen zu Steelrising.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren