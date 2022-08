The Dark Pictures – The Devil In Me: Der Releasetermin und ein Features-Trailer zum Horror

The Dark Pictures - The Devil In Me:

Im Rahmen der Gamescom 2022 präsentierten uns Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Supermassive Games einen frischen Trailer zu "The Dark Pictures: The Devil in Me". Darüber hinaus wurde der Releasetermin des Horror-Abenteuers verkündet.

"The Dark Pictures: The Devil in Me" erscheint im November 2022.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Horror-Fans natürlich auf den mittlerweile fast schon obligatorischen neuen Ableger der „The Dark Pictures“ genannten Horror-Serie aus dem Hause Supermassive Games freuen.

Wie bereits vor ein paar Wochen bestätigt, trägt dieser den Namen „The Devil in Me“ und wird genau wie seine diversen Vorgänger eine schaurige Geschichte erzählen. Darüber hinaus besserten die Entwickler von Supermassive Games laut eigenen Angaben bei der spielerischen Umsetzung nach. Zu den spielerischen Neuerungen gehören demnach die überarbeiteten Puzzles, Features wie das Rennen und das Klettern sowie nicht näher genannte Herausforderungen.

Um euch „The Dark Pictures: The Devil in Me“ noch einmal schmackhaft zu machen, veröffentlichten Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games anlässlich der Gamescom 2022 einen neuen Trailer, in dem unter anderem auf die wichtigsten Gameplay-Features des Horror-Abenteuers eingegangen wird.

Der Releasetermin steht

Die nächste Ankündigung in Form des finalen Releasetermins dürfte nur die wenigsten überraschen, da vor wenigen Wochen bereits durchsickerte, dass „The Dark Pictures: The Devil in Me“ im November erscheinen wird. Wie bekannt gegeben wurde, wird es am 18. November 2022 so weit sein. Offiziellen Angaben zufolge erzählt „The Devil in Me“ die bisher blutigste Geschichte der Serie.

Die Handlung dreht sich um ein Dokumentarfilmteam, das einen mysteriösen Anruf erhält und in einen Nachbau der „Mörderburg“ eingeladen wird. Die „Mörderburg“ wurde ursprünglich vom Massenmörder H. H. Holmes errichtet und verspricht mehr als nur eine spannende Geschichte. Schnell wird allerdings deutlich, dass hier mehr als nur die Einschaltquoten einer Dokumentation auf dem Spiel stehen. Stattdessen wird das Filmteam in einen gnadenlosen Kampf um das Überleben verwickelt.

„The Dark Pictures: The Devil in Me“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

