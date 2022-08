Embracer Group: Übernahme von Crystal Dynamics, Eidos Montreal & Square Enix Montreal abgeschlossen

Im Mai dieses Jahres überraschten die Verantwortlichen der Embracer Group die Industrie mit der Ankündigung, dass das Unternehmen die nordamerikanische Sparte von Square Enix übernehmen wird.

Zum Preis von 300 Millionen US-Dollar erwarb die Embracer Group nicht nur die drei Entwicklerstudios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal. Auch zahlreiche bekannte Marken wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“ oder „Legacy of Kain“ waren Bestandteil des Deals. Hinzukommen die Back-Kataloge, unter denen sich Klassiker wie „Thief“ oder „Gex“ befinden.

Wie die Embracer Group zum Abschluss der Woche bekannt gab, wurde der Kauf der Studios in der Zwischenzeit erfolgreich über die Bühne gebracht.

Gründung eines neuen Labels bestätigt

Laut der heutigen Ankündigung wurde ein neues Label gegründet, unter dem Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal zukünftig agieren werden. Einen konkreten Namen und weitere Details zum mittlerweile 12. Label der Embracer Group werden laut dem Unternehmen zu gegebener Zeit folgen. Geleitet wird das neue Label von Phil Rogers, dem ehemaligen CEO von Square Enix Europa und Nordamerika.

Woran die übernommenen Studios aktuell arbeiten, ist zum Teil noch unbekannt. Bei Crystal Dynamics wissen wir, dass das Studio mit den Arbeiten an einem neuen „Tomb Raider“-Abenteuer begonnen hat und zudem als Co-Entwickler in das neue Projekt von Microsofts Studio The Initiative involviert ist.

Eidos Montreal hingegen soll an einer komplett neuen Marke arbeiten. Offizielle Details stehen hier allerdings noch aus.

