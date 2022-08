Hogwarts Legacy: PlayStation-Spieler erhalten exklusive Quest

Käufer der PlayStation-Versionen von "Hogwarts Legacy" bekommen etwas mehr geboten. So wird eine exklusive Quest enthalten sein, zu der bald weitere Informationen folgen.

„Hogwarts Legacy“ nähert sich gemächlich der Veröffentlichung und Fans des zugrundeliegenden Universums können bald den Zauberstab schwingen, was in den PlayStation-Versionen in einer zusätzlichen Missionen möglich ist.

Spieler haben bei Vorbestellungen des Spiels im PS Store einen entsprechenden Punkt entdeckt, der wenig später von Chandler Wood, Community Manager des Entwicklers Avalanche, bestätigt wurde. „Die PlayStation-exklusive Quest wird mit jeder PlayStation-Version des Spiels ausgeliefert“, so seine Worte.

Die zusätzliche Quest sei nicht an Vorbestellungen gebunden. Vorbesteller der PlayStation-Version erhalten das Rezept für den Felix Felicis-Trank. Weitere Details zur exklusiven PlayStation-Quest von „Hogwarts Legacy“ sollen in Kürze folgen.

Vorbestellerbonus wohl nicht exklusiv

In der Welt von „Harry Potter“ ist Felix Felicis ein Trank, der dem Nutzer für kurze Zeit unglaubliches Glück beschert. Zunächst war unklar, ob das erwähnte Rezept für den Zaubertrank ebenfalls exklusiv für die PlayStation-Versionen des Spiels erhältlich sein wird. Inzwischen tauchte die Erwähnung aber auch im Epic Store auf.

Während offen ist, was die zusätzliche Quest für PlayStation-Spieler beinhalten wird, ist davon auszugehen, dass der Content nicht allzu sehr ins Gewicht fallen und schon gar nicht einen Einfluss auf die Erzählung haben wird. Alles andere würde bei Spielern auf anderen Plattformen nachvollziehbar für Verärgerung sorgen.

Trotz der Ausweitung der Marketingbemühungen müssen Spieler etwas länger als geplant auf die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ warten. Der Titel wird am 10. Februar 2023 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Das Erscheinungsdatum für Nintendo Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Spieler stehen auch im Fall von „Hogwarts Legacy“ vor der Qual der Wahl und können den Titel wahlweise als kostspielige und üppig ausgestattete Collector’s Edition kaufen. Welche Inhalte die Sammelfassung spendiert bekommt, erfahrt ihr in dieser Meldung, in der auch ein Vorbestellerlink integriert ist.

Der von Avalanche Software entwickelte Titel wird als Open-World-RPG beschrieben, das Spieler über Hogwarts hinaus an neue und bekannte Orte führt. Gleichzeitig begeben sie sich auf eine gefährliche Reise, um eine verborgene Wahrheit der Zaubererwelt aufzudecken.

