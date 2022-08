Back 4 Blood: Die Inhalte der „Kinder des Wurms“-Erweiterung im Launch-Trailer

Ab dem morgigen Dienstag ist die "Kinder des Wurms"-Erweiterung verfügbar. Was alles drin steckt, veranschaulicht der heute hochgeladene Launch-Trailer.

Morgen gibt’s neuen Content für „Back 4 Blood“. Um darauf aufmerksam zu machen und die hinzukommenden Inhalte vorzustellen, hat Warner Bros. heute den Launch-Trailer zum DLC „Kinder des Wurms“ hochgeladen.

Neue Kampagne, Waffen und mehr

Enthalten ist unter anderem eine neue Kampagne, bestehend aus sechs Kapiteln. Sie schließt nahtlos an die Handlung von „Terrortunnel“ an. Hier treten die Cleaner gegen eine neue Gegnergruppe an: die Kultisten. Sie setzen sich für einen Aufschwung der Ridden ein und stellen demnach eine große Gefahr dar. Weil sie gerne aus dem Hinterhalt angreifen, müsst ihr stets auf der Hut sein.

Um diesen finsteren Kult aufzuhalten, gesellt sich der selbsternannte Prophet Dan zum Cleaner-Team. Er verfügt über Wiederbelebungsfähigkeiten und ist damit eine nützliche Hilfe für euer Squad.

Des Weiteren kommen mit „Lockjaw“ und „Bear Trap“ zwei neue Waffen hinzu. Genauso wie Ausrüstungsteile, Karten, acht Charakter-Skins und zwölf Waffen-Skins.

„Kinder des Wurms“ ist Bestandteil des Jahrespasses, der wiederum in der Deluxe- und Ultimate-Edition enthalten ist. Habt ihr keine der beiden Editions, könnt ihr den Pass auch separat erwerben. Im PS Store zahlt ihr dafür 39,99 Euro.

Wer „Back 4 Blood“ noch gar nicht besitzt, kann sich das Spiel als physische Edition für nur 13 Euro (PS5) oder 15 Euro (PS4) kaufen. Zudem wird die PC-Version im Epic Games Store für 29,99 Euro angeboten. Dieses Angebot gilt bis zum 6. September.

