Marvel: Offenbar über Avengers hinaus – Embracer soll langfristige Zusammenarbeit planen

Nach der entsprechenden Ankündigung im Mai dieses Jahres schloss die Embracer Group die rund 300 Millionen US-Dollar schwere Übernahme von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal in der vergangenen Woche offiziell ab.

Im Zuge der Übernahme wechseln neben den Studios auch Marken wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“ oder „Thief“ den Besitzer. Ein Fragezeichen stand bisher hinter dem Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“, der bei Crystal Dynamics entstand und seit dem Release im August 2020 mit neuen Inhalten und Updates unterstützt wird.

Wie der Leaker „Miller“, der mit seinen Enthüllungen zu „Marvel’s Avengers“ in der Vergangenheit immer wieder richtig lag, in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeiten die Verantwortlichen der Embracer Group aktuell daran, sich die passenden Rechte zu sichern, um den Multiplayer-Titel weiterhin anbieten und unterstützen zu können.

Ein Schritt, durch den laut „Miller“ gewährleistet werden soll, dass die Arbeiten an „Marvel’s Avengers“ ungehindert fortgesetzt werden können. Wie der Leaker weiter berichtet, wird es bei „Avengers“ im Optimalfall allerdings nicht bleiben. Stattdessen soll die Embracer Group eine langjährige Zusammenarbeit mit Marvel anpeilen, die es dem Unternehmen erlaubt, über „Avengers“ hinaus weitere Marvel-Projekte zu entwickeln beziehungsweise zu veröffentlichen.

Ob seitens Marvel Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit der Embracer Group besteht beziehungsweise wie weit die Verhandlungen fortgeschritten sind, ist aktuell noch unklar. Auch weil sich bisher weder die Embracer Group noch Marvel zu diesen Gerüchten äußern wollten. Zuletzt zeichnete sich zumindest ab, dass Marvel beziehungsweise Marvel Games bei der Entwicklung von neuen Videospielen verstärkt auf unterschiedliche Partner setzen.

Während die „Spider-Man“-Spiele beispielsweise bei Insomniac Games entstehen, war Crystal Dynamics für „Marvel’s Avengers“ verantwortlich. „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ wiederum wurde von Eidos Montreal entwickelt, während Firaxis derzeit am Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ werkelt. Und dann wären da ja auch noch die unbestätigten Berichte um neue „Iron Man“- und „Black Panther“-Projekte, für die bisher nicht näher genannte Electronic Arts-Studios verantwortlich sein sollen.

I suspect Avengers will live and that will be announced when the Embracer/Marvel deal closes. Brass tacks: The Crystal Dynamics acquisition has now officially happened and I’m hearing work continues on Avengers relatively unabated. Things can change, but that’s where we stand.

— Miller (@mmmmmmmmiller) August 26, 2022