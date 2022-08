One Piece Odyssey: Vorschau – Gum-Gum-Japano-Rollenspiel!

Wir hatten auf der Gamescom 2022 wirklich großen Spaß mit "One Piece Odyssey". Das liegt nicht nur an der stimmungsvollen Spielwelt und der recht schicken Optik, sondern vor allem an der Darstellung der Charaktere. Die Figuren albern miteinander rum, streiten sich und sind letztendlich doch immer füreinander da. Die Komplexität ihrer Beziehungen könnte in einem JRPG endlich so ergründet werden, wie noch in keinem Game zuvor.

Des Weiteren machte das rundenbasierte Kampfsystem einen vielversprechenden Eindruck auf uns. Die verschiedenen Kräfte sowie Fähigkeiten der Strohhut-Piraten wurden gut umgesetzt und gingen flott von der Hand. Da der von uns gespielte Abschnitt allerdings aus einem recht frühen Abschnitt im Spiel stammte, hielt sich die Herausforderung eher in Grenzen. Entsprechend lässt sich noch nicht einschätzen, wie komplex die Mechaniken am Ende sein werden.

Da wir zudem noch keinen genaueren Einblick in die Story erhalten haben, bleibt natürlich auch an dieser Stelle noch ein großes Fragezeichen. Wie spannend fällt das neue Videospiel-Abenteuer von Ruffy & Co. aus? Wie fügen sich die neuen Charaktere in die uns bekannte Welt ein? All das sind Fragen, die sich aktuell schlichtweg noch nicht beantworten lassen und die darüber entscheiden könnten, ob der Titel auch für Spieler außerhalb der Fanbase interessant sein könnte.