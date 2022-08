PS5: Neues Modell CFI-1200 im Handel aufgetaucht

Während die PS5 Pro noch das eine oder andere Jahr auf sich warten lässt, hat Sony Veränderungen an den aktuellen Modellen vorgenommen. Bei ersten Händlern tauchte die Revision mit der Versionsbezeichnung CFI-1200 auf.

Im vergangenen Mai berichteten wir, dass in Japan ein neues PS5-Modell mit der Versionsbezeichnung CFI-1200 registriert wurde. Nachdem in den Folgemonaten keine weiteren Details folgten und nur spekuliert werden konnte, welche Änderungen damit einhergehen, begann die Auslieferung.

Schon gestern wurde bekannt, dass das neue PS5-Modell ab dem 15. September 2022 bei ersten japanischen Händlern verkauft wird. Es ist der Tag, an dem die jüngst angekündigte Preiserhöhung der PS5 auf diesem Markt in Kraft tritt.

Neue PS5 deutlich leichter

Australien war allerdings schneller, wie. Die Publikation konnte bei einem Gespräch mit Einzelhändlern und Käufern sowohl die PS5 CFI-1202B (Digital Edition) als auch die PS5 CFI-1202A (Disk-Version) identifizieren. Sie wurden in der vergangenen Woche in australischen Geschäften wie EB Games, Harvey Norman und JB Hi-Fi verkauft.

Konkrete Details zu den internen Änderungen konnte Press Start zunächst nicht mitteilen. Allerdings deutet das Gewicht der neuen Editions darauf hin, dass durchaus wahrnehmbare Überarbeitungen vorgenommen wurden. So wurde erheblich am Gewicht gespart, was auf neu konzipierte Bauteile hinweist.

Die Digital Edition der PS5 (CFI-1202B) ist mit 3,4 kg immerhin 200 Gramm leichter als das vorherige Modell und 500 Gramm leichter als die Version, die 2020 zum Launch der PS5 auf den Markt kam. Bei der Disk-Version (CFI-1202A) sind es mit 3,9 kg ganze 300 Gramm weniger als beim 2021er-Modell und 600 Gramm weniger als bei der 2020 veröffentlichten Konsole.

Erreicht wurde der 2021er Gewichtsverlust mit einem überarbeiteten und geschrumpften Kühlkörper, der auch beim neusten Modell eine Rolle spielen dürfte. Eine Beeinträchtigung der Nutzererfahrung ging damit nicht einher.

Die Gewichte der PS5-Versionen:

2020 Launch – Disk: 4,5kg / Digital: 3,9kg

– Disk: 4,5kg / Digital: 3,9kg 2021 Revision – Disk: 4,2kg / Digital: 3,6kg

– Disk: 4,2kg / Digital: 3,6kg 2022 Revision – Disk: 3,9kg / Digital: 3,4kg

In den kommenden Tagen werden voraussichtlich weitere Details zu den Änderungen eintreffen. Spekuliert wurde in den vergangenen Monaten, dass Sony beim neuen PS5-Modell auf einen 6nm-Chip setzen könnte. Während damit keine Leistungsverbesserungen erwartet werden sollten, könnten die Überarbeitungen zu einem niedrigeren Energieverbrauch führen und die Betriebskosten schonen.

Unklar ist, ob die jüngst angekündigte Preiserhöhung der PS5 in irgendeinem Zusammenhang mit der neuen Revision steht.

Die PS5 kam im November 2020 auf den Markt und ist weiterhin eine begehrte Hardware, bei der die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Erst kürzlich wurde mit 21 Millionen eine neue Auslieferungszahl mitgeteilt.

